La maquinaria cerámica de Castellón irá al exterior para compensar la pérdida de Cevisama
Barajan hacer más misiones comerciales para mostrar sus innovaciones
La Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Cerámica (Asebec) celebró ayer su junta directiva previa a la asamblea general, en la que analizó la “situación delicada” en la que quedan estas empresas tras la desaparición de Cevisama como feria de referencia, lo que les deja sin un espacio propio para mostrar sus innovaciones.
El presidente de Asebec, José Miquel, explicó que meses atrás “se estudió la posibilidad de organizar un evento propio, pero resulta inviable asumir algo así y lograr atraer visitantes internacionales”.
Expansión exterior como alternativa
Ante la falta de una feria potente en España, Asebec ha decidido reforzar su presencia internacional.
«Si no hay capacidad para generar una cita que atraiga público extranjero, hemos pensado en potenciar las salidas al exterior, como las realizadas este año a Argelia, Bolivia, Perú y Ecuador», detalló Miquel.
El dirigente destacó que estas misiones han tenido buenos resultados, gracias a la colaboración del Instituto Español de Comercio Exterior (Icex), y que “van en la línea marcada de salir fuera para compensar el descenso de actividad en el mercado nacional”.
De cara a 2026, Asebec ya ha confirmado expediciones a Marruecos y México, sin descartar nuevos destinos adicionales.
A la espera de Qualicer
Otra opción que contempla la asociación es aprovechar el impulso del congreso Qualicer.
Tras los desencuentros entre el Colegio de Ingenieros y la Cámara de Comercio sobre su organización, Miquel aseguró que “creo que va a haber un acuerdo en un 90%”, y considera que el evento será “una oportunidad para recibir a técnicos y mostrarles nuestras innovaciones sobre el terreno”.
Pérdida de facturación y búsqueda de oportunidades
En su análisis de la coyuntura actual, Miquel reconoció que el crecimiento del primer trimestre se frenó en los meses siguientes, y que durante el verano se produjo una caída más acusada.
Por ello, las previsiones iniciales de crecer un 5% en 2025 no se cumplirán, tras “haber perdido un 30% de facturación en los últimos años”.
El presidente de Asebec subrayó la importancia de explorar nuevos mercados y diversificar la actividad hacia otros sectores industriales.
Para ello, ya está en marcha un estudio conjunto con la Universitat Jaume I y la Generalitat Valenciana destinado a identificar nuevas oportunidades de negocio.
