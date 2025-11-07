Porcelanosa debate sobre los hoteles del futuro con 150 profesionales del sector

El turismo es una de las principales fuentes de riqueza internacional, y tiene a los hoteles como su elemento más representativo. La evolución de un país puede conocerse a través de los cambios en sus modalidades de alojamiento. A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, Porcelanosa ha revestido una gran cantidad de establecimientos hoteleros. En los últimos días, la multinacional cerámica ha celebrado unas jornadas dedicadas al futuro del diseño hotelero, donde se analizaron las nuevas demandas de los clientes y las tendencias del sector.

La firma con sede en Vila-real organizó la primera edición de su Encuentro Anual Hotelero, en la que participaron 150 profesionales del ámbito turístico y arquitectónico. El objetivo fue compartir ideas, experiencias y proyectos en torno al diseño, la sostenibilidad y la innovación en la construcción hotelera.

Innovación y diseño industrializado

Además de conocer las últimas tendencias en interiorismo y arquitectura hotelera, los asistentes pudieron descubrir las soluciones tecnológicas de Porcelanosa Grupo, entre ellas la construcción de módulos industrializados.

Este sistema, desarrollado a través de su filial Porcelanosa Offsite, permite fabricar estancias completas —como baños modulares— dentro de sus instalaciones para trasladarlas después a su ubicación definitiva. "Una aportación que está teniendo muy buena aceptación en el sector hotelero", apuntan desde la compañía.

El evento contó con una ponencia del arquitecto Hugo Alves, socio del estudio João Paciência Arquitectos, quien presentó uno de sus proyectos hoteleros de lujo en Lisboa, realizado con materiales del grupo castellonense.

Mesa redonda sobre sostenibilidad y futuro del sector

Dentro del programa, se celebró una mesa redonda titulada Diseño, industrialización y sostenibilidad, moderada por Pablo Elvira, director comercial de Porcelanosa Offsite.

En ella participaron Óscar de Luna (CEO de deLuna Group), Emilio Conejero (fundador del estudio AC Architecture), Pascual Jordán (cofundador y CEO de OCN) y Arturo Peña (director de Centros de Empresa de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia en CaixaBank).

La sesión permitió debatir sobre la transformación del sector hotelero, la eficiencia en los procesos constructivos y la necesidad de adaptar los espacios a los criterios medioambientales y de confort del huésped.

Networking en el Casino Antiguo de Castellón

El encuentro concluyó con un afterwork y cena en el Real Casino Antiguo de Castellón, un espacio emblemático que sirvió de punto de encuentro para los profesionales asistentes y facilitó el networking entre empresas, arquitectos y promotores.

El evento contó con el patrocinio de Arkoslight, Daikin Aerotermia, GF (Uponor), Kave Home y Orbel Grupo.

Compromiso con la innovación en nuevos sectores

Este encuentro hotelero se suma al organizado recientemente por Porcelanosa Grupo para profesionales del ámbito sanitario, donde se expusieron sus aportaciones a la construcción de hospitales mediante fachadas industrializadas, como la aplicada en un centro hospitalario de Barcelona.