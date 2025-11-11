Buen augurio de la cerámica para el final de año: el consumo de gas sigue al alza

La industria cerámica de la Comunitat Valenciana, que tiene como epicentro a Castellón, experimentó en septiembre un aumento de la producción del 4%. Un dato esperanzador, después de la caída sufrida en los meses de verano. Esta mejora podría ser el comienzo de una tendencia favorable de cara al cierre de este 2025, si se confirman las cifras de Enagás.

La demanda se recupera

Dentro de su estadística de grandes consumidores de gas, el segmento de la construcción, dominado por los hornos cerámicos, muestra un avance del 2,9% en octubre. Es el sector que más crece, tras la electricidad, el textil o las empresas agroalimentarias.

En cuanto a la evolución de los últimos 12 meses, se observa un avance del 2%. Son indicios positivos que deberán confirmarse dentro de unas semanas, cuando se conozca el balance de producción industrial.

Un año irregular en la producción

El primer semestre del año fue favorable para la fabricación de productos cerámicos. En los cinco primeros meses hubo un crecimiento del 6,7%. A partir de ese momento se dio un frenazo. En agosto, la producción cayó un 18% respecto al mismo mes de 2024.

La incertidumbre generada por los aranceles de Estados Unidos, principal cliente internacional, ha marcado los indicadores del sector. En agosto se alcanzó un acuerdo de gravámenes del 15%, y se espera que se recupere la estabilidad en la recta final del año. Una dinámica que viene acompañada de una mejora de ventas en el mercado nacional.

Piden un gas más barato y estable

"No basta con que el precio del gas no suba; necesitamos que baje y que lo haga de forma sostenible", afirma la presidenta de GasIndustrial, Verónica Rivière. Así, se lograría mejorar la competitividad de industrias como la cerámica. Al mismo tiempo, pide "reglas claras y estables" a las autoridades para ofrecer una mayor estabilidad.