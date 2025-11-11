Keraben inicia las pruebas de su nueva línea productiva para reducir costes

El grupo industrial británico dueño de marcas azulejeras de Castellón tan conocidas como Keraben, Saloni, Metropol e Ibero ha dado a conocer resultados del último semestre. Victoria PLC expuso que los ingresos descendieron un 7% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque aprecian "una tendencia de mejora". Si en el primer trimestre del ejercicio (el grupo inicia su año el 1 de abril) "hubo una caída del 11%, el segundo tuvo un descenso del 2%", apuntando a una tendencia de recuperación.

Además de estos datos, Victoria hizo una referencia especial a su división cerámica, que tiene como foco más destacado la factoría de Keraben, en Nules. El reporte de la multinacional, publicado en la Bolsa de Londres, expone que el "desarrollo de la línea de cerámica V4 en España sigue su curso y se espera que comience la producción de prueba este mes".

Esta inversión se define por parte de la compañía como "una iniciativa clave de mejora continua, destinada a impulsar el crecimiento del ebitda (resultados brutos de explotación) subyacente en los ejercicios 2027 y 2028". El CEO de la división cerámica de Victoria PLC, José Luis Llacuna, detalló que este nuevo equipo "abre la puerta a una mayor variedad y eficiencia", al posibilitar la producción de grandes formatos y con la búsqueda de mejorar el rendimiento.

Recuperar el margen tras un año difícil

Este proyecto está planteado como una solución a la caída de ingresos sufrida en los últimos ejercicios. El pasado verano, el balance correspondiente al periodo entre abril de 2024 y marzo de 2025 de esta división cerámica reveló una caída del ebitda del 40,5%, al pasar de 67,51 millones de euros en el pasado ejercicio a 58,7 millones.

Una caída que achacaron a la decisión de no bajar los precios de su producto, a pesar de una menor demanda. "Una vez que una marca premium hace rebajas, es extremadamente difícil de recuperar y puede llevar a una pérdida permanente de margen", detallaron. En cuanto al nuevo horno, calculan que esta línea de fabricación "ultraeficiente" permitirá reducir costes de producción en una horquilla que va de 18,5 a 22 millones de euros anuales "cuando esté a plena capacidad".

Un grupo con 130 años de historia

Victoria es un grupo fundado en 1895 y dedicado a diferentes variantes de recubrimientos para la construcción. Comenzó con alfombras y moquetas, y a lo largo de su trayectoria ha incorporado materiales como el vinilo o el césped artificial. Con la compra de Keraben en 2017, más otras industrias de Italia, Victoria entró de lleno en el negocio de la cerámica, que es uno de los que más ingresos aporta al grupo.

Ajustes laborales y reorientación

La nueva inversión, a punto de entrar en funcionamiento, llega después de las medidas emprendidas por el grupo en los últimos años, encaminadas a reducir los costes laborales. Una de las más controvertidas fue el cierre de la unidad productiva de Saloni en el primer trimestre de 2023, que supuso la salida de más de 150 empleados. La marca se mantiene, pero la producción se concentró en las instalaciones de Nules.

A ello se suma el bandazo dado con la compra y posterior venta de la azulejera turca Graniser. El objetivo era lograr los mismos estándares de calidad que las factorías de Victoria en España e Italia, con los sueldos de Turquía. La adquisición se realizó en 2021, pero al cabo de tres años se decidió venderla por 37 millones de euros. La respuesta fue la nueva inversión en España y una "optimización de la producción", apuntó la multinacional.