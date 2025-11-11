Porcelanosa calienta motores con sus premios: estas son las novedades

Uno de los grandes eventos anuales de Porcelanosa Grupo, sus premios de arquitectura e interiorismo, inicia el recorrido de su 17ª edición. Ya se ha lanzado la nueva convocatoria, cuyo plazo estará abierto hasta el 13 de abril de 2026. El eje de estos galardones volverá a ser el uso de materiales de Porcelanosa en diferentes propuestas que dan a conocer el talento de profesionales y estudiantes de todo el mundo.

Nuevas categorías en la convocatoria

En esta ocasión se incorporan novedades. Una de ellas es una categoría para el mejor proyecto de restaurante elaborado por alumnos de arquitectura, interiorismo y diseño. Otra es el diseño de producto del año, que destacará el conjunto de cocina, lavabo, mueble u otros elementos elaborados con materiales de la firma, y en los que se valorará la originalidad, la calidad técnica y la sostenibilidad.

Por último, estarán el proyecto arquitectónico del año y el proyecto de interiorismo del año. En los próximos meses se darán a conocer nuevos preparativos de esta cita, que en su edición del pasado año reconoció por su trayectoria al arquitecto chileno Alejandro Aravena, quien en 2016 ganó el prestigioso premio Pritzker.

Gala oficial

Los ganadores de cada categoría recibirán su galardón durante la gala oficial. Además, las propuestas vencedoras contarán con una amplia difusión en los canales oficiales de Porcelanosa Grupo y en medios especializados. Asimismo, los premiados disfrutarán de una visita exclusiva a las instalaciones centrales del grupo en Vila-real (Castellón) y al estadio Bernabéu, donde podrán conocer de primera mano la aplicación de los materiales de Porcelanosa Grupo en este emblemático espacio.

"Con esta nueva edición, Porcelanosa Grupo refuerza su apoyo al diseño y a los nuevos valores de la arquitectura y el interiorismo, así como a los estudios con una dilatada trayectoria que han confiado en sus productos. Un compromiso que reafirma su papel como referente en la promoción del talento y la innovación en el sector", remarcan desde la compañía.