Promoción cerámica: Argenta da a conocer las fechas de su gran evento

Las compañías del sector cerámico de Castellón preparan las actividades que realizarán el próximo invierno para dar a conocer sus novedades y fidelizar a sus clientes. Una de estas empresas, Argenta, ya ha difundido los primeros detalles sobre The Essential Tile Meeting, la quinta edición de su feria, que se desarrollará en sus propias instalaciones.

Una cita centrada en la esencia y la conexión

El evento "reunirá a los clientes de la compañía en torno a una experiencia inmersiva que refleja la esencia del diseño cerámico", destacan desde Argenta.

Las fechas elegidas son del 23 al 27 de febrero de 2026. A lo largo de estas jornadas, "los asistentes podrán explorar los distintos espacios y propuestas que giran en torno a tres conceptos fundamentales: la esencia, la experiencia y la conexión, reflejando el compromiso de Argenta Cerámica con la innovación, la colaboración y la excelencia estética."

Connecting spaces, inspiring experiences

Para esta feria se ha creado una campaña con el título Connecting spaces, inspiring experiences, que "celebra el proceso de transformación de la materia: cómo la textura, el color y el diseño se unen para expresar identidad. Con un lenguaje basado en acabados naturales, tonos neutros y una estética refinada, la propuesta transmite una visión auténtica y emocional del diseño."

Novedades y nuevas líneas de producto

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer en primera persona las nuevas líneas estrenadas por Argenta, como la serie Bergstein, inspirada en la piedra natural. También se podrán descubrir las piezas de pequeño formato, tras la reciente adquisición de la mayoría de participaciones de Mercury Cerámica SL.