Los fabricantes de cerámica mundiales asumen que los aranceles de Trump golpearán al sector

La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles generalizados al resto de países del mundo ha sido uno de los grandes culebrones económicos del año. Los anuncios del dirigente norteamericano, sus posteriores matizaciones y los acuerdos alcanzados con otros líderes globales han generado preocupación en los sectores exportadores, algo que conocen muy bien los fabricantes de cerámica de Castellón.

Castellón, atento al nuevo escenario comercial

La organización que reúne a los productores azulejeros españoles, Ascer, ha estado presente en el World Ceramic Tiles Forum (WCTF), celebrado del 9 al 12 de noviembre en Yogyakarta (Indonesia). Se trata del encuentro internacional que agrupa a las principales asociaciones de fabricantes de baldosas cerámicas para analizar la evolución del mercado, los retos regulatorios y medioambientales y las tendencias globales del sector.

Uno de los asuntos centrales fue el comercio internacional, desde negociaciones multilaterales y bilaterales hasta las barreras técnicas. "Se destacó la caída global de las exportaciones en 2024 (-8%) y el impacto que tendrán en los datos de 2025 las medidas arancelarias adoptadas recientemente en Estados Unidos", señalaron en las conclusiones del encuentro. Por ello, el foro insistió en reforzar un comercio libre y justo, proteger los derechos de autor y garantizar la trazabilidad del origen de los productos conforme a los estándares ISO.

Delegación española y análisis del mercado

La delegación española estuvo encabezada por Raúl Carnicer, miembro de la Junta Rectora de Ascer y vicepresidente de CET, quien ejerció como presidente interino del foro, y por Alberto Echavarría, secretario general de Ascer. También participaron Mireia Llinares, del Área de Comercio y Promoción, y Alejandra Miralles, del Área Técnica.

En esta edición asistieron representantes de Alemania, Brasil, China, EEUU, España, Indonesia, Italia, Japón, México, Turquía, Ucrania y la UE. El foro permitió compartir información actualizada sobre la evolución de la producción y el consumo mundial. Se estima que en 2024 la producción ha descendido un 10,8% respecto al año anterior. Además, cada país presentó sus tendencias nacionales y la evolución de sus marcos regulatorios.

Medio ambiente, normalización y energías alternativas

Entre los temas tratados destacaron la implantación del Sistema Armonizado de códigos HS revisado, ya aplicado en 117 países; los avances en normalización internacional junto a ISO/TC 189; y las políticas relacionadas con la descarbonización, la circularidad, el carbono incorporado y el uso futuro de energías alternativas como la electrificación o el hidrógeno. El foro subrayó la importancia de poner en valor las fortalezas de la cerámica: sostenibilidad, durabilidad, circularidad, eficiencia energética y seguridad frente al fuego.

La próxima edición de esta cita se celebrará en la primera quincena de noviembre de 2026, en América.