La industria de esmaltes cerámicos logra un éxito innovador, pero advierten de dudas no resueltas

Una de las señas de identidad de la industria cerámica de Castellón es su capacidad de innovar, algo que también distingue a los sectores vinculados, como los esmaltes y la maquinaria. Desde hace tres años, la asociación que agrupa a las fábricas de esmaltes, fritas y colores, Anffecc, trabaja en un proyecto ante las dudas que generaba la obligación de la Unión Europea de descarbonizar sectores con difícil adaptación.

Este proyecto, llamado H2frit, está a punto de entrar en su recta final tras haber desarrollado numerosas pruebas. El objetivo principal era comprobar si resultaba viable la fusión de fritas —un proceso que requiere temperaturas muy elevadas— sustituyendo el gas natural por hidrógeno.

Durante este periodo se han llevado a cabo ensayos piloto en un horno industrial de 1,2 megavatios, en condiciones reales, utilizando mezclas progresivas de gas natural e hidrógeno hasta alcanzar una combustión al 100% con hidrógeno. Los resultados obtenidos "han demostrado que es posible fundir fritas con hidrógeno manteniendo la misma calidad del producto final". Este avance supone un hito tecnológico de referencia internacional que refuerza el liderazgo de la industria de fritas y esmaltes castellonense en materia de innovación y sostenibilidad.

Presentación final y transferencia de conocimiento

La exposición de resultados y conclusiones del proyecto H2frit se presentará a los asociados antes de final de año, detallando los principales avances, aprendizajes técnicos y recomendaciones. El proyecto cumplirá así su finalidad esencial: transferir conocimiento al conjunto del sector. Todo el trabajo desarrollado se sistematizará y quedará a disposición de las empresas asociadas, siguiendo el modelo de cooperación sectorial que caracteriza a Anffecc.

Proceso de fusión de fritas. / Mediterráneo

La agrupación de fabricantes ha sido impulsora del proyecto, con la subvención de la Generalitat Valenciana, que lo catalogó como proyecto industrial estratégico. Con la participación de Esmalglass-Itaca, bp, Carburos Metálicos (Grupo Air Products) y el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) como socios tecnológicos, el objetivo ha sido evaluar la viabilidad técnica del hidrógeno como combustible alternativo al gas natural en la fusión de fritas cerámicas.

Reconocimientos internacionales

Las distintas fases de investigación han tenido impacto internacional, tanto por sus resultados como por la aproximación innovadora. Entre los reconocimientos destacan su presencia en la World Hydrogen Week (Copenhague), el Congreso Nacional de Hidrógeno (Huelva), así como el Premio RENMAD 2025 a la Innovación en Hidrógeno y el Premio COPE Castellón a la Innovación.

El gran reto pendiente

Pese a las señales positivas, persisten interrogantes para la aplicación industrial. El principal es la competitividad. Su implantación real dependerá de factores externos como el suministro garantizado de hidrógeno, redes adecuadas de distribución, un marco regulatorio definido y precios competitivos frente al gas natural.

En palabras de Anffecc, "el sector ha demostrado su capacidad tecnológica y su compromiso con la sostenibilidad, embarcándose en un proyecto de gran envergadura como H2frit, pero para avanzar en la descarbonización se necesita apoyo institucional y unas condiciones estructurales que garanticen la viabilidad económica y la competitividad internacional de nuestras empresas, fuertemente amenazadas por el incremento de costes y la competencia internacional que opera con menores costes energéticos y regulatorios, lo que pone en riesgo la deslocalización".

Con H2frit, Anffecc reafirma su compromiso con una transición energética equilibrada y sostenible, adaptada a la realidad industrial del sector. La Asociación mantiene abiertas nuevas líneas de trabajo dentro de la hoja de ruta de descarbonización, que contempla alternativas como otros gases renovables, la electrificación de procesos productivos y la captura y uso de CO₂, entre otras opciones.