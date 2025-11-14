Porcelanosa reúne a 300 asistentes en los premios Xtone, presentados por Judit Mascó

Una de las marcas de Porcelanosa Grupo, Xtone, estrenó por todo lo alto sus premios, que reconocen los mejores proyectos relacionados con la arquitectura culinaria y el gran formato. Para ello, la firma de Vila-real reunió en L'Hospitalet (Barcelona) a 300 asistentes, con la presencia de autoridades de esta localidad catalana y destacados profesionales del diseño, la arquitectura, el interiorismo y la gastronomía.

El marco de la celebración fue la tienda Library, el espacio expositivo insignia de Xtone. La gala fue conducida por la modelo Judit Mascó y contó con un jurado profesional en el que destacaba el cocinero y figura televisiva Alberto Chicote. Él, además de José Manuel Rodríguez, Juan-Galo Macià, Juanjo Oliva, Laura Ponts y Yoshira Romero, revisó las más de 100 propuestas recibidas en esta primera edición.

La velada, presidida por el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, y la teniente de alcalde, Cristina Santón, rindió homenaje a la innovación, la excelencia y la creatividad de los diseñadores que utilizan las superficies de Xtone para crear espacios culinarios contemporáneos.

Xtone, referente en creatividad y diseño

Con estos galardones, Xtone consolida su papel como referente en diseño arquitectónico e interiorismo, reconociendo a los profesionales que convierten la materia en expresión estética y funcional.

"Estos premios son una forma de reconocer el talento de quienes confían en nuestros materiales como lenguaje premium para transformar los espacios. Xtone es innovación, pero también emoción, inspiración y cultura del diseño", afirmó Santiago Manent, director general de Xtone.

Un evento sensorial y comprometido con la sostenibilidad

El evento se desarrolló en un ambiente que fusionaba gastronomía, arte y diseño, creando una experiencia sensorial que reflejó la filosofía de la marca. Una iniciativa con la que Xtone reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, la calidad y la creatividad, y que contó con el patrocinio de Muebles Joquer y McLaren, así como con la colaboración de Conservas Catalina, Dos Déus y Vermout.

Ganadores de los primeros Premios Xtone

Mejor Cocina XTONE

Ganador: Decodan Studio

Decodan Studio Finalista: Studio Sara Torrijos

Menciones de honor: Cocinel.la, Mármoles Margonmi y Planell SA

Cocina Altissima

Ganador: Marina Cocinas

Marina Cocinas Finalista: Vonna

Mención de honor: Espais Anna Marsal

Mejor Exposición

Ganador: Argo DC SL

Argo DC SL Finalista: Studios Mia Málaga SRL

Menciones de honor: Rafael Rael Díaz y Studio Cocochic SL

Diseño de Mobiliario

Ganador: Summumstudio

Summumstudio Finalista: Noviembre Estudio

Mención de honor: LUV Studio

Proyecto Singular

Ganador: Antonio Rabadán Arquitectura

Antonio Rabadán Arquitectura Finalista: Same Architects – IAM Interiores

Menciones de honor: Studio Cocochic SL y Summumstudio

Materiales de gran formato para proyectos de alto nivel

Xtone es la marca de Porcelanosa Grupo especializada en encimeras y superficies de gran formato, diseñadas para proyectos de arquitectura, interiorismo y mobiliario. Sus materiales combinan belleza, durabilidad y sostenibilidad, ofreciendo una versatilidad única que permite reinterpretar la materia en clave de diseño contemporáneo.

Su gran formato —en porcelánico o piedra natural— genera una combinación de precisión constructiva y libertad creativa, lo que permite a cada autor encontrar su propio lenguaje. Esa versatilidad ha hecho posible que Xtone esté presente en cocinas, baños, mobiliario, revestimientos o proyectos contract, demostrando cómo la materia puede integrarse de forma funcional y estética en cualquier espacio.