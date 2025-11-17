La negociación del convenio del azulejo topa con el ‘tira y afloja’ por los salarios

El sector cerámico continúa inmerso en las negociaciones para la redacción del noveno convenio colectivo después de arrancar hace ahora cosa de un mes.

Los representantes de las organizaciones sindicales y de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) volvieron este lunes a darse cita en la sede de la patronal en una sesión que sirvió para realizar un análisis de las respectivas plataformas reivindicativas, como explicaron desde Ascer y también desde CCOO y UGT, Jordi Riera y Javier Ferreres, respectivamente.

Sin acuerdo

El encuentro, que terminó sin acuerdo como estaba previsto, ahondó en especial en cuestiones como la reclamación de una mejora salarial, con el correspondiente tira y afloja. Los sindicatos rechazaron las propuestas de la patronal e hicieron hincapié en su petición de «recuperar poder adquisitivo y asegurar salarios dignos acordes con la realidad económica». Cabe recordar que la representación de los trabajadores plantea una subida del IPC real más un 1% por cada uno de los tres ejercicios que se pretende que dure el convenio. La patronal, en cambio, defiende una mejora del 2% para 2026 y del 1,5% en 2027 y 2028.

No obstante, existen otras exigencias de los sindicatos que alcanzaron el debate, al tener también coste económico, como los pluses por el trabajo en fines de semana y festivos o la reducción de la jornada anual para avanzar hacia las 1.700 horas anuales e implantar el quinto turno con el fin de «eliminar las horas extraordinarias estructurales».

Nueva fecha

Con todo, «tras sucesivas intervenciones de las partes en defensa de sus posiciones y varios recesos», se fijó otra reunión el 26 de noviembre. Con el fin de tratar de acercar posturas, está previsto que ambas partes aporten una alternativa, valorando el coste que implica el resto de cuestiones.