Smalticeram España celebra 25 años de compromiso y esfuerzo en Onda

El pasado viernes, 14 de noviembre, Smalticeram España abrió las puertas de su sede en Onda para celebrar el acto conmemorativo de su 25º aniversario, esta vez junto a sus principales clientes, colaboradores y proveedores. El objetivo no era otro que el de agradecer el compromiso y el esfuerzo mantenidos durante estos 25 años de historia compartida, que han hecho posible el crecimiento constante de la compañía, gracias al apoyo y confianza depositadas.

La visita al nuevo showroom C-trends 26/27 puso fin a la jornada de puertas abiertas en la instalaciones de la compañía en Onda y dio paso al acto institucional de bienvenida. Unas 250 personas formaron parte de la celebración, que estuvo estructurada en tres momentos clave y contó con la presencia de diversas autoridades de la provincia, entre ellas la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García, y la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, además de otras personalidades relevantes.

Smalticeram España celebra su 25º aniversario / Manolo Nebot

El equipo directivo de Smalticeram España -formado por el presidente, Giuseppe Ovi; el director general, Fernando Tomás; el director financiero, David Moreno; la directora de compras, Emmanuèle Lairé; y el director comercial, Rodrigo Mendo-, dedicó también unas palabras de agradecimiento a todas las personas asistentes por su colaboración y compromiso a lo largo de la trayectoria de la empresa.

Fiesta en la sede de Onda

Tras las intervenciones, comenzó la parte más festiva del encuentro, con un cóctel y una actuación de música en directo. Un momento distendido para seguir compartiendo experiencias y para reconocer, en un ambiente cargado de simbolismo, el recorrido conjunto llevado a cabo en estos 25 años por Smalticeram España.

La celebración junto a clientes y colaboradores pone el broche final a un año excepcional, marcado por la satisfacción de haber reforzado el carácter colectivo de la empresa, y que se suma a las distintas acciones desarrolladas a lo largo de 2025 por la sede española, entre ellas el encuentro celebrado el pasado mayo con todas las personas trabajadoras de la planta de Onda.

Smalticeram España continúa proyectándose hacia el futuro, en coherencia con su lema corporativo Simply better, una invitación a evolucionar con esencia propia y a seguir poniendo en valor a las personas que han dedicado su tiempo al pasado, presente y futuro de la compañía. Porque cada una de ellas hace que Smalticeram España sea, simplemente, mejor.