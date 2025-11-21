Cevisama se reinventa con un ‘spin-off’ orientado a la distribución y se celebrará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026
Tal y como ha podido saber El Periódico del Azulejo, el certamen encara su nueva etapa bajo una nueva denominación: 360 by Cevisama
La cita cerámica compartirá los pabellones de Feria Valencia con Hábitat Valencia, Textilhogar y Espacio Cocina SICI
Cevisama, después de la decisión de abandonar sus fechas y modelo tradicional, está ultimando un cambio estratégico en su formato. Fuentes del sector anticipan que próximamente se dará a conocer el lanzamiento del evento bajo una denominación diferente: 360 by Cevisama, spin-off que focalizará sus esfuerzos en atraer, especialmente, a la distribución nacional e internacional de materiales de construcción.
El certamen, adaptado a su nueva coyuntura, después de ir perdiendo expositores durante sus últimas ediciones, asumirá por el momento una nueva orientación dentro del paraguas de Hábitat Valencia, la tradicional feria del mueble de Valencia. De este modo, 360 by Cevisama se celebrará entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, una semana después de Cersaie 2026. Además de Hábitat Valencia y de 360 by Cevisama, los pabellones de Feria Valencia también albergarán durante esos días la convocatoria de Textilhogar y el salón bienal Espacio Cocina SICI.
