Argenta Cerámica da a conocer 'Eterna', una nueva serie inspirada en el mármol

La evolución de la técnica en los acabados de la cerámica permite reproducir todo tipo de materiales, como la madera o la piedra natural. Dentro de este segmento, la compañía Argenta presenta Eterna, una nueva familia cerámica que se inspira en el mármol. Para ello se ha hecho uso de toda la innovación presente en diseños y acabados. Desde la firma apuntan a que el proyecto "reúne diferentes mármoles del mundo reinterpretados desde la cerámica contemporánea, cada uno trabajado para reproducir la esencia del material natural y adaptarse a distintos acabados, como pulidos, mates, lapados o abujardados".

Una de las novedades de Argenta inspiradas en el mármol. / Mediterráneo

El hilo conductor de esta colección es el detalle, en aspectos como "la alineación de las vetas, la continuidad entre piezas o la forma en que la luz se desplaza sin interrupciones sobre la superficie". Visualmente, Eterna propone una lectura serena y contenida del mármol, con superficies depuradas, equilibradas y atemporales que acompañan a la arquitectura con naturalidad.

Tres líneas diferenciadas

La colección se divide en tres partes. Flavia permite que los volúmenes parezcan "tallados en un solo bloque de piedra", recreando una sensación de continuidad material. Por otro lado, Nesta "se extiende en superficie desde el suelo hasta las paredes con continuidad absoluta". Sus diferentes acabados ofrecen una variedad de interacción con la luz.

Propuesta para cocinas y comedores

Por último, Raffaello se centra en la cocina y los comedores, tanto en pavimento como en la pared, integrándose con la madera y el hormigón. Ofrece unos tonos marfil, con unas vetas que se difuminan con naturalidad y aportan una estabilidad visual muy marcada.