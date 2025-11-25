La consellera de Industria visita el ITC: el instituto pide apoyo para aplicar un método "único en el mundo"

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Marián Cano, visitó este lunes la localidad de Almassora, con la finalidad de conocer las inversiones realizadas para la mejora de los parques empresariales ubicados en la localidad. Una visita que incluyó un recorrido por las instalaciones de Almassora del Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC), que desarrolla diferentes proyectos para la innovación y la mejora ambiental de los procesos ligados a la industria azulejera.

La consellera fue recibida por la directora general del centro tecnológico, Yolanda Reig, y también estuvo acompañada por el director general de Industria de la GVA, Julio Delgado; los diputados de Les Corts Luis Martínez, Adoración Llop, Alejo Font de Mora y Salvador Aguilella, junto a la alcaldesa de Almassora, María Tormo.

Investigación cerámica y tecnologías punteras

Marián Cano conoció las diferentes líneas de investigación del ITC, además de sus laboratorios, como el de la Unidad de Impresión Digital Avanzada, los laboratorios de estudios sobre el Producto Acabado, los proyectos y dispositivos desarrollados en torno a la digitalización de procesos industriales, que introducen IA, gemelos digitales, procesos de modelización y simulación y la Planta Piloto Hipocarbónica. En esta última se desarrollan distintas tecnologías de descarbonización para la industria.

Desde el ITC se analiza el hidrógeno como posible sustituto del gas natural como principal fuente de energía de la cerámica, y también se llevan a cabo iniciativas como las de los hornos eléctricos, que ya se han transferido a empresas del sector. El centro tecnológico ha intensificado estas líneas ante los retos de sostenibilidad que afronta la industria.

Apuesta por la química sostenible

Otro de los aspectos en los que se opera en estos años tiene que ver con la química sostenible. Las líneas que se desarrollan son la aplicación de técnicas avanzadas de separación y purificación química para la recuperación de metales, como el litio y el cobalto, procedentes de dispositivos electrónicos desechados, y su posterior uso en distintas aplicaciones. Esta investigación se alinea con la Estrategia Europea de Materias Primas Críticas.

Para ello se estudia el desarrollo de procesos que permitan la recuperación de materias primas críticas a partir de residuos de distinta naturaleza, mientras que también se está realizando un intenso trabajo en el desarrollo de procesos de recuperación del material activo del cátodo de baterías al final de su vida útil. Estos avances buscan posicionar al ITC en la vanguardia de la transición energética y digital.

Petición de apoyo institucional

Dentro de esta visita, los responsables del ITC mantuvieron un diálogo con la consellera para pedir el apoyo de la Generalitat Valenciana. Solicitan el respaldo para poner en marcha una planta piloto "dedicada a la recuperación del material activo de cátodos de baterías mediante un método único en el mundo", exponen desde el instituto.