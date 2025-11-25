La exportación cerámica pierde fuelle, pero Francia muestra ya recuperación

La inestabilidad en el comercio internacional es una de las grandes claves de la economía global en este 2025. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos vino acompañado de anuncios de imposición de aranceles y una batalla comercial, que ya empieza a pasar factura en la exportación cerámica de Castellón.

El acumulado de enero a septiembre del presente año muestra unas ventas de 2.649,61 millones de euros, lo que supone un retroceso del 0,16%. Un descenso muy escaso, pero que no evita la aparición de los números rojos por primera vez en el presente ejercicio.

Estados Unidos frena tras el verano

De esta manera, los números del último trimestre serán determinantes para el balance definitivo sobre el comercio exterior en la principal actividad económica de la provincia. El desglose de septiembre muestra una caída del 2,4% respecto al mismo mes del año anterior, con unas ventas de 256,48 millones de euros.

Estados Unidos vuelve a ser una de las claves. Después de un primer semestre marcado por el fuerte aumento de las ventas para el Tile of Spain, a partir del verano se produjo la tendencia contraria. En septiembre se vendió cerámica española por 29,99 millones de euros, lo que supone una caída del 8,23% sobre el mismo segmento del año pasado.

Francia adelanta a Estados Unidos en septiembre

Hay dos causas que explican el fenómeno: el impacto del 15% de aranceles acordado entre la Unión Europea y Estados Unidos, y el acopio de materiales previo a la imposición de los aranceles. Una situación diferente a la de Francia. En septiembre se logró una facturación de 30,2 millones, por lo que supera ligeramente las cifras de Estados Unidos y experimenta una subida interanual del 3%.

Este repaso al cierre del tercer trimestre no tiene efectos reseñables en el acumulado de los primeros nueve meses. Estados Unidos sube un 4,7%, y Francia todavía mantiene un retroceso del 7%, aunque con una tendencia favorable en los últimos meses.

Reino Unido repunta y otros mercados muestran fuerza

Mejores resultados ofrece el tercer cliente de la cerámica española, Reino Unido, que sube un 2,7% de enero a septiembre, después de varios años a la baja. Del resto de principales compradores, Italia sufre una caída del 7,9%, mientras que Israel (+18,83%) y Marruecos (+15,65%) son los que más avanzan.

La exportación no es el único indicador para conocer la evolución de la cerámica. Después de un verano con descensos considerables, la producción se ha movido al alza en septiembre y octubre, por lo que se espera que se cierre el 2025 con un ligero repunte.

Ascer impulsa los vínculos con Alemania

Algo que se debería al comportamiento de las ventas en el mercado nacional. La asociación de fabricantes de productos cerámicos, Ascer, celebra una misión inversa de un grupo de arquitectos y diseñadores alemanes al sector cerámico de la provincia de Castellón.

La actividad, que se realiza con la colaboración de la oficina de Düsseldorf del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), permite a los visitantes recorrer expositores y plantas productivas de nueve empresas. Tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tendencias en diseño y tecnología que ofrece la industria cerámica española, así como las posibilidades que ofrece en arquitectura e interiorismo. Alemania es el quinto cliente de la cerámica española.