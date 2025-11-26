"Es un momento crítico": la falta de acción del Gobierno que perjudica a la cerámica de Castellón

La Asociación Española de Cogeneración, Acogen, celebró su asamblea general, en la que volvió a reclamar las actuaciones pendientes al Gobierno para conseguir un marco regulatorio estable para la industria. Entre las industrias más pendientes de estas reivindicaciones está la cerámica de Castellón, que utiliza la cogeneración como forma de reaprovechar el calor de sus procesos industriales para generar energía y lograr una mayor competitividad mediante la retribución ligada a este proceso. El presidente de Acogen, José Ignacio Castillo, avisó de que se vive "un momento crítico".

Riesgo real de cierre de plantas

Castillo advirtió de que el cierre masivo de plantas "será inevitable a medio plazo. El rumbo dependerá, en gran medida, de las decisiones que adopte próximamente el Ministerio para la Transición Ecológica". "Hoy, la cogeneración está sufriendo un auténtico cogenicidio industrial", remarcó. En solo cinco años, la cogeneración ha perdido el 50% de su producción.

En lo que respecta a la cerámica, la patronal Ascer mencionó recientemente que, en 2025, "el 37% de la potencia instalada en las plantas cerámicas de cogeneración habrá alcanzado el final de su vida útil regulatoria de 25 años y dejará de percibir retribución regulada. Esta situación, que se agravará en los próximos años, compromete la competitividad del sector". En estos momentos hay 28 instalaciones, con una potencia instalada de 234 megavatios.

Subastas paralizadas y recortes en retribución

Desde Acogen plantean una serie de medidas, ya expuestas en foros anteriores. Entre ellas, que se pongan en marcha las subastas de cogeneración previstas desde hace cuatro años, y que paralizan 1.300 millones de euros en inversión en el conjunto del país. Por otro lado, remarcan el nuevo hachazo a las retribuciones para el periodo 2026-2031, con un recorte del 25%.

Desde la patronal cerámica calculan que sufrirán una reducción aproximada de 30 millones de euros en la retribución anual, "lo que representa un descenso del 37,5% respecto al escenario actual". Por esta razón, presentaron alegaciones en el trámite de consulta pública del Ministerio.

Vida útil y emisiones

La tercera medida reclama una ampliación del periodo de vida útil de las plantas. Acogen quiere que aquellas instalaciones que van a cumplir el plazo de 25 años de actividad puedan mantener las retribuciones hasta el año 2029. La asociación advierte de que la inacción del Ejecutivo supone desaprovechar 14 teravatios hora de energía primaria, lo que implica mayor consumo de gas y un aumento de emisiones de CO2.