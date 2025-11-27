Ruptura total por Qualicer: la Cámara de Comercio se plantea acciones legales contra el Colegio de Ingenieros

Del divorcio a la guerra total. Los intentos de poner paz y salvar la próxima edición del congreso de la calidad cerámica, Qualicer, no han llegado a buen puerto, y el enfrentamiento entre la Cámara de Comercio de Castellón y la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana llega a una nueva fase.

La Cámara rompe definitivamente con los ingenieros

El pleno de la Cámara de Comercio trató en la tarde del jueves el futuro de este evento, que se celebra desde 1990 cada dos años, y que hasta ahora venían organizando junto al Colegio de Ingenieros. A pesar de que en las últimas semanas había posibilidades de llegar a un acuerdo, como publicó Mediterráneo, los últimos acontecimientos se han movido en una dirección contraria y, muy posiblemente, irreconciliable.

La Cámara ha decidido, por unanimidad, no aceptar la celebración del congreso con los ingenieros, y ha aprobado "la celebración de un congreso mundial bajo la denominación a determinar en el mes de septiembre en colaboración con otras instituciones técnicas", según señalan fuentes de la institución.

La marca Qualicer, el punto de ruptura

En los últimos meses han aflorado diferentes motivos de controversia entre las dos organizaciones, pero el hecho determinante es la propiedad de la marca. El Colegio de Ingenieros asegura que el nombre de Qualicer es exclusivamente suyo, y que nadie más puede usar esta denominación sin su permiso. Desde la Cámara han decidido en el pleno "realizar las acciones legales necesarias para anular la apropiación de la marca por parte del Colegio de Ingenieros ante la oficina española de patentes y marcas".

Asistentes a la reunión indicaron que la denominación se creó de forma conjunta con su primera edición, pero que fue en 2021 cuando el colegio profesional hizo el registro. En cambio, desde los ingenieros afirman que en el acuerdo firmado en 2005, vigente hasta 2012, "los derechos de propiedad intelectual sobre la firma y marca Qualicer han sido debidamente registrados por el Colegio". Añaden que en el siguiente acuerdo marco, denunciado por los ingenieros el pasado verano, se disponía que, en el caso de que el Congreso dejase de realizarse, "la marca pasará a ser propiedad del Colegio de Ingenieros". De paso, acusan a la Cámara de "incumplir su responsabilidad de conseguir los ingresos suficientes para que el congreso no tuviera déficit".

Más tensiones internas y acusaciones cruzadas

Además de estos motivos de conflicto, fuentes de la Cámara señalan que el pleno decidió por unanimidad "lamentar el envío de correos y whatsapps realizados estos dos últimos días por parte del director técnico de Qualicer, presionando a miembros del comité ejecutivo y pleno de la corporación".

Desde el sector empresarial lamentan lo ocurrido con el congreso. "En solo unos meses hemos perdido Cevisama, y ahora ocurre esto con Qualicer", mencionan. Desde sus inicios, este evento ha sido un referente internacional, en el que se han tratado todas las innovaciones de la industria.

Preocupación institucional ante la ruptura

Lo ocurrido también preocupa a las instituciones públicas implicadas con el congreso, la Conselleria de Industria y la Diputación de Castellón, que han tratado de mediar en los últimos meses. Las dos partes aseguran que han hecho todo lo posible por limar asperezas, sin conseguirlo.