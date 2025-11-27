Geotiles da la bienvenida a Geoda, su nuevo ‘showroom’ de 1.600 m²

Geotiles inaugura Geoda, un showroom de 1.600 metros cuadrados que amplía su capacidad expositiva y simboliza el giro estético y conceptual que la compañía ha decidido emprender.

El evento para estrenar el espacio reunió a más de 300 clientes y contó con la presencia del gerente comercial de la firma, Pere Llop, y del presidente de Pamesa Grupo, Fernando Roig.

Más de 2.000 referencias

El showroom está concebido como un espacio sensorial donde luz y materia se encuentran. Reúne más de 2.000 referencias, 26 ambientes técnicos y cuatro ambientes reales inspirados en estancias domésticas. Esta exposición se presenta como una herramienta de inspiración para arquitectos, interioristas y profesionales del sector, configurando así el proyecto más ambicioso de la compañía desde su creación en el 1999.

El estreno reunió a más de 300 clientes. / MEDITERRÁNEO

La apertura de Geoda marca un punto de inflexión en la identidad visual de Geotiles. La compañía, históricamente vinculada a una estética más alternativa, adopta ahora un lenguaje más elegante, sobrio y depurado, en sintonía con las corrientes contemporáneas del interiorismo y la arquitectura.

Tecnologías avanzadas

El showroom exhibe algunas de las tecnologías más avanzadas desarrolladas por la firma. Entre ellas, Gravita, una tecnología que permite modular una misma serie en distintos formatos manteniendo una continuidad estética impecable y una gama de acabados de altísimo valor, poniendo al servicio del diseño los efectos estructurantes y de alto volumen más avanzados.

De hecho, Geoda da nombre también a un nuevo modelo retroiluminado de Geotiles, que incorpora incrustaciones selectivas realizadas con cola granilla. A estas innovaciones se suma el sistema Quick 2.0, que posibilita instalar pavimentos cerámicos sin adhesivos ni obra, reduciendo tiempos y facilitando el montaje.

Según explican, el nombre del espacio alude a la geoda natural, una forma discreta por fuera que esconde en su interior una riqueza inesperada. Esa misma idea guía la conceptualización del showroom: un escenario diseñado para revelar el potencial estético de los porcelánicos de la marca mediante una iluminación precisa y cuidadosamente orquestada. Cada punto de luz está calibrado para acentuar volúmenes, texturas y matices. El resultado es un espacio donde la luz acompaña al visitante y revela la riqueza material de cada pieza.