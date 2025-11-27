Mediterráneo debate sobre el talento y la innovación en el sector azulejero

El Periódico Mediterráneo organiza hoy las jornadas Talento e innovación en la industria cerámica en las que se analizarán el momento actual del sector azulejero. La cita es a las 10.00 horas en el salón Club 1923 del Estadio de la Cerámica, en Vila-real.

El objetivo de esta jornada es examinar, a través de diferentes actores y especialistas en cada uno de los ámbitos, el momento actual de la industria cerámica. Para ello, se abordarán aspectos que tienen que ver con la innovación y la eficiencia en los procesos cerámicos, así como los materiales, el color y la sostenibilidad o las narrativas familiares de un sector en continua transformación.

Apertura

La jornada arrancará a las 9.45 horas con la recepción de ponentes y autoridades y, a continuación, se dará paso a la apertura y presentación oficial a cargo del director de El Periódico Mediterráneo, Ángel Báez, y la vicealcaldesa de Vila-real, María Fajardo.

Seguidamente dará comienzo la conferencia Arcilla, talento e innovación, a cargo del catedrático de Construcciones Arquitectónicas y director de la Cátedra Cerámica de Barcelona en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Vicente Sarrablo.

Mesa redonda

A las 10.45 horas será la primera mesa redonda en la que, bajo el título Innovación en los procesos cerámicos, se abordarán las tecnologías, maquinaria y soluciones para una producción más competitiva y sostenible. También se analizará el papel de la inteligencia artificial en este sector.

El objetivo de la mesa es explorar cómo la innovación tecnológica y la optimización de procesos están impulsando la modernización del sector cerámico, con el foco puesto en la automatización, el control de calidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad industrial.

Participantes

La mesa estará moderada por el responsable editor de El Periódico del Azulejo, Javier Cabrerizo, y en la misma participarán: José Antonio Pérez, de la empresa Macer, quien dará una visión desde la ingeniería de procesos y maquinaria; el responsable de Ingeniería de Chumillas Technology, Miguel Álvarez, quien abordará las tecnologías aplicadas al tratamiento de materias primas y procesos productivos; el CEO de Kerajet, José Vicente Tomás, y el fundador y propietario de Systemfoc, Vicent Aparici.

Coloquio

Después de una pausa, se retomará la jornada con el coloquio titulado La narrativa familiar en la industria cerámica que conducirá el director de El Periódico Mediterráneo, Ángel Báez, y participarán Lidia Miquel, de Moldes Plaza; y Laura Catalán, de Errecé.

A las 12.10 horas tendrá lugar la mesa redonda Materiales, color y sostenibilidad en el producto cerámico en la que se versará sobre los nuevos desarrollos en esmaltes, colores, composiciones y soluciones sostenibles para el diseño cerámico. El objetivo de esta segunda mesa es debatir sobre la evolución del producto cerámico desde la innovación química y estética, y abordar la adaptación a las nuevas normativas ambientales.

La mesa estará moderada por el redactor de Med’sTile de El Periódico Mediterráneo, Bartomeu Roig, y participarán la responsable de Laboratorios de Vernís, María del Carmen Segura, el coordinador de Diseño de Younexa, César Fabregat, y Manuel Paulo Porcar, R&D Manager de Esmalglass.

La clausura será a cargo del diputado de Promoción Cerámica de la Diputación Provincial de Castellón, Vicente Pallarés