Los esmaltes para la cerámica encienden de nuevo la alarma: algunas materias primas llegan a triplicar su precio

La rentabilidad de las empresas fabricantes de esmaltes, colores y fritas para la cerámica vuelve a estar en peligro. "El sector continúa viendo cómo la caída de la demanda, junto con el incremento de costes y los crecientes requerimientos administrativos y regulatorios, suponen una amenaza para la competitividad y la continuidad de la actividad en España", señalan desde la asociación que les representa, Anffecc.

Una de las preocupaciones principales tiene que ver con el aumento de los costes de las materias primas. Unos elementos que deben traerse desde otros países y que están sujetos a tensiones geopolíticas, medidas antidumping adoptadas por la Unión Europea y restricciones en el suministro global, especialmente en mercados como el de los óxidos metálicos y las tierras raras.

Materias primas desbocadas

Entre los productos que han visto disparar su precio destaca el óxido de cobalto, que prácticamente ha triplicado su coste, con un incremento del 177% entre marzo y noviembre de 2025, debido a la prohibición temporal de exportaciones desde Congo, generando una fuerte restricción de oferta en el mercado global.

El dióxido de titanio ha subido un 67% desde la segunda mitad de 2024, y el carbonato de bario un 40% desde septiembre de este año, en ambos casos debido a las medidas antidumping aplicadas por la UE a China.

Escalada generalizada

El óxido de praseodimio, vinculado al mercado de tierras raras, ha aumentado un 36% desde mediados de año, en un contexto de tensión geopolítica entre Estados Unidos y China que afecta al flujo comercial de estos materiales estratégicos. Por último, el óxido de zinc ha experimentado una subida del 16% debido al encarecimiento del zinc en el London Metal Exchange (LME), que arrastra al alza todos los derivados del metal.

Anffecc incide en que la industria "vuelve a enfrentarse a un escenario de enorme volatilidad y presión sobre su rentabilidad", en un momento en el que la demanda internacional todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis energética.

Ajustes inevitables si continúa la tendencia

Las consecuencias de esta coyuntura afectan a la rentabilidad de las empresas. "Los incrementos de precios están estrechando progresivamente los márgenes hasta niveles preocupantes", señalan. Mantener la rentabilidad es imprescindible no solo para sostener el empleo y la producción nacional, sino también para continuar apostando por la I+D+i, una de las señas de identidad del sector.

Por eso, si la tendencia continúa, advierten de que van a tener que incrementar los precios de sus productos, "para garantizar la viabilidad de las empresas y mantener la actividad en España". El sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos es estratégico, innovador y líder mundial, pero necesita unas condiciones de mercado competitivas para continuar siéndolo.

Petición de estabilidad regulatoria

Desde Anffecc reclaman ante este panorama "estabilidad para poder planificar sus estrategias", y políticas europeas que no penalicen a la producción comunitaria frente a terceros países, que operan con menor burocracia, costes energéticos más bajos y materias primas más baratas que las europeas.