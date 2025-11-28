La vivienda modular y la restauración de patrimonio brillan en los premios Ascer de cerámica

La asociación de fabricantes de cerámica, Ascer, ha dado a conocer el fallo del jurado de sus premios, que reconocen el uso de estos materiales en construcciones singulares. En su 24ª edición, reparten 35.000 euros entre sus diferentes categorías. Uno de los premios de arquitectura ha recaído en una vivienda en Mallorca, en la que la cerámica, "tanto en exteriores como en interiores y en formatos estándar, refuerza con claridad el concepto de vivienda modular", destaca el acta.

Detalle de la casa ganadora del premio de arquitectura. / Mediterráneo

Arquitectura: de Mallorca al monasterio de Sijena

El otro galardón de la categoría de arquitectura, dedicado a tipologías como modelos rústicos o extruidos, ha sido para una restauración en el monasterio aragonés de Sijena. La sutileza del pavimento cerámico utilizado —con piezas triangulares colocadas con intencionada naturalidad y separadas sutilmente de los muros— "está al servicio de la belleza del monasterio, logrando dar autenticidad y carácter propio al espacio", según el jurado.

Premio a la intervención en el monasterio de Sijena- / Mediterráneo

Interiorismo: proyectos en Miami y Mallorca

En las categorías de interiorismo, el premio principal es para una vivienda en Miami, donde se combinan diferentes diseños de láminas cerámicas de gran formato en "una propuesta dinámica y elegante donde la cerámica se consolida como protagonista".

Vivienda ganadora en interiorismo. / Mediterráneo

El segundo premio de esta división es para un establecimiento hotelero de Mallorca, con un "audaz uso de colores y texturas cerámicas", en el que se combinan piezas de pequeño formato vidriadas en paredes con suelos de mosaico.

Aplicación de formatos cerámicos en un hotel. / Mediterráneo

Premio académico: revitalizar La Gomera desde la cerámica

El galardón al mejor trabajo fin de máster ha sido para Manuel Alexander Fustamante Mori, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, por un proyecto que emplea cerámica para revitalizar una zona en ruinas de un pueblo de La Gomera.

El jurado estuvo presidido por el arquitecto Julio Touza, junto con los vocales Martín Lejarraga, Carmen Baselga, Antonio Jesús Luna y Susana Babiloni.