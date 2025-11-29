Conflicto en Qualicer: el Consell prefiere una salida pactada y los ingenieros siguen con sus planes

El conflicto entre la Cámara de Comercio de Castellón y el Colegio de Ingenieros por el congreso Qualicer está en una nueva fase, después de que el pleno de la Cámara decidiera por unanimidad celebrar un congreso el próximo septiembre, sin los ingenieros, y con una denominación por determinar. Es el resultado de las tensiones existentes entre ambas instituciones, que desde 1990 organizaban de forma conjunta esta cita bianual, convertida en un referente internacional de innovación cerámica.

Una situación que no solo afecta a los dos colectivos enfrentados, sino también a las instituciones colaboradoras. Desde la Conselleria de Industria consideran que es "mejor que haya una salida pactada a este conflicto, y esa ha sido siempre nuestra postura", desde que empezaran a conocerse las diferencias.

Preocupación en las instituciones públicas

Por parte de la Diputación de Castellón han mencionado su "respeto a las decisiones que adopten entidades e instituciones como son la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón así como el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales". La administración provincial añade que trabajarán "para apoyar al tejido económico, la promoción y el uso de la cerámica, y la generación del máximo de oportunidades", debido a que esta industria "es crucial para la economía y el empleo de la provincia".

Desde el Colegio de Ingenieros señalaron que esta ruptura "no pone en riesgo Qualicer. La próxima edición se celebrará, tal y como anunció el colegio, los días 10 y 11 de junio", y añadieron que en los próximos días se darán a conocer novedades. "Se está contactando con los asesores técnicos y otras instituciones sectoriales para seguir los trabajos de organización", detalla. Preparativos que "se habían detenido ante lo que parecía un acuerdo inminente y que finalmente se ha visto truncado cuando todavía estaba pendiente una reunión el 1 de diciembre".

Cronología de una ruptura anunciada

El conflicto, soterrado desde la primavera, comenzó a hacerse público en julio. En ese momento, los ingenieros aludieron a la necesidad de "actualizar el convenio vigente" desde 2017, y reclamaban "una estructura más clara y eficiente para la organización, con especial atención al control presupuestario, la transparencia y la mejora continua".

Al cabo de unos días, el secretario general de la Cámara, Jesús Ramos, afirmó en un comunicado que el convenio "lo consideramos plenamente vigente, y no es necesario redactar un nuevo texto, salvo aquellos ajustes puntuales que puedan surgir del diálogo, como, por ejemplo, la constitución consensuada del comité organizador así como la del secretario técnico".

Fechas enfrentadas y acusaciones cruzadas

Pasado el verano, el Colegio de Ingenieros anunció que organizaría en solitario Qualicer 2026 en junio. La Cámara respondió en septiembre anunciando el congreso en mayo, al tiempo que afirmaba que el nuevo presidente de los ingenieros "recién nombrado, pretende hacer cambios apresurados, algunos de ellos de dudosa legalidad".

Desde el Colegio defendieron que podían asumir el evento en solitario, mientras que la Cámara replicó que sus hasta ahora socios no tienen "capacidad económica ni técnica para poder organizar de forma autónoma el congreso".

La batalla por la marca Qualicer

A pesar de los intentos de mediación, no ha sido posible alcanzar un acuerdo. El punto central de la disputa es la propiedad de la marca Qualicer. Los ingenieros afirman que es exclusivamente suya; la Cámara sostiene que es compartida. En el pleno del jueves se aprobó "realizar las acciones legales necesarias para anular la apropiación de la marca por parte del Colegio de Ingenieros".