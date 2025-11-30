La IA marca el futuro de las fritas y los esmaltes

La inteligencia artificial (IA) y la ecosostenibilidad serán los factores que marcarán el futuro de las fritas, colores y esmaltes cerámicos. Así se expuso en la segunda mesa redonda de la jornada empresarial Talento e Innovación en la industria cerámica organizada por Mediterráneo en la que se abordó los materiales, el color y la sostenibilidad en el producto cerámico. Moderada por el redactor de Med’s Tile, Bartomeu Roig, expertos en el sector analizaron los retos y avances conseguidos.

El coordinador de Diseño de Younexa, César Fabregat. / Manolo Nebot / Foto Manolo Nebot Rochera

Un tándem

El coordinador de Diseño de Younexa, César Fabregat, señaló que «cuando nos referimos a la innovación, ya no se habla de un criterio individual, sino que hablamos de un tándem: digitalización y sostenibilidad». «Por un lado, una producción más personalizada y ad hoc nos ha permitido reducir los costes económicos y logísticos, mientras que la tecnología nos está permitiendo crear esmaltes que son muy difícil diferenciarlos de una manera real», explicó Fabregat.

Además, el experto en diseño destacó que «la posibilidad de este conjunto de efectos y colores en superficies se traduce en productos que entran en los muebles, la cocina y la arquitectura. Y la digitalización nos lleva a explorar un mundo más futurista».

El R&D Manager de Esmalglass, Manuel Paulo Porcar. / Manolo Nebot / Foto Manolo Nebot Rochera

Nuevos acabados

Otro de los participantes en la mesa redonda fue el R&D Manager de Esmalglass, Manuel Paulo Porcar, quien señaló que la digitalización y la ecosostenibilidad «son las líneas de innovación más activas» en los esmaltes.

«Se está intentando digitalizar los esmaltes con nuevos acabados y texturas y sustituir los tradicionales. Además, todos los procesos de innovación pasan por la búsqueda de soluciones más eficientes y ecosostenibles con, por ejemplo, procesos en los que se consigue un importante ahorro de agua y energía», explicó Porcar en su exposición.

Responsable de Laboratorios Vernís, María del Carmen Segura. / Manolo Nebot

Residuo cero

Por último, tomó la palabra la responsable de Laboratorios Vernís, María del Carmen Segura, quien destacó el impulso de la firma para la participación en proyectos que favorecen la producción con residuo cero.

Asimismo, destacó el gran avance desde el punto de vista técnico que se ha hecho en este sector gracias a la innovación. «Se ha avanzado mucho y se aplican soluciones muy complejas que dotan al producto de más valor y difícil de copiar», señaló. Finalmente, Segura puso en valor «la unión del gran clúster cerámico que formamos y que nos hace evolucionar juntos».

Jornadas empresariales: Talento e innovación en la industria cerámica / Manolo Nebot