Maria Fajardo, vicealcaldesa de Vila-real: "Es importante que el talento de la cerámica se quede en casa"

La vicealcaldesa de Vila-real, Maria Fajardo, expuso que su ciudad "respira cerámica", por lo que jornadas como las celebradas por Mediterráneo sobre innovación en este sector ayudan "a acercar a la ciudadanía y a las empresas nuevos retos y oportunidades, sin olvidar la tradición familiar". Recordó que muchas trayectorias del sector "comenzaron con grandes historias familiares", y cerró el círculo mencionando que Vila-real ha renovado recientemente la distinción de ciudad de ciencia e innovación. "Una marca en la que somos pioneros".

Innovación y talento local

Sobre la innovación, apeló a "la importancia de que el talento se quede en nuestra tierra", por lo que animó a reforzar la colaboración entre los entes públicos y las compañías privadas, así como a continuar por la senda de la internacionalización. Una unión en la que deben implicarse "el talento joven y los expertos de las universidades y los centros tecnológicos, para superar los retos ambientales, normativos y energéticos, que impulsan la innovación" dentro de un sector que es "el motor de la mayoría de familias" en la ciudad.

En el Estadio de la Cerámica

La jornada de Mediterráneo, celebrada en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica de Vila-real, reunió a representantes de diferentes segmentos de la industria cerámica de Castellón, para dar a conocer cuáles son los ejes de innovación en los que se mueven. Una innovación que cada vez es más acelerada, con el peligro añadido de que la competencia de otros continenes copie fórmulas de éxito.