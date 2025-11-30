«Seguiremos apoyando y defendiendo al sector cerámico»

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, fue el encargado de cerrar la jornada y destacó «la tradición, la innovación y el orgullo» que supone el sector cerámico castellonense.

«La industria cerámica es cultura, es empleo, es identidad y es futuro, tiene que ser nuestro futuro», señaló en su intervención. Asimismo, el diputado provincial destacó que «el futuro del sector será sostenible o no será» y que «el verdadero reto no es solo adaptarse, sino adelantarse. No solo se trata de innovar, sino de generar».

Jornadas empresariales: Talento e innovación en la industria cerámica / Manolo Nebot

Epicentro de producción

Pallarés hizo hincapié en que la provincia de Castelló «es reconocida mundialmente como epicentro de la producción y de la investigación cerámica de alta calidad».

«Por eso, desde la Diputación de Castellón, seguiremos al lado del sector cerámico, acompañándolo, defendiéndolo y apoyando todas y cada una de las iniciativas que lo hagan más fuerte, más competitivo y más sostenible. Porque la cerámica es, y seguirá siendo, motor, identidad y oportunidad», concluyó el diputado.