«Seguiremos apoyando y defendiendo al sector cerámico»

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, fue el encargado de cerrar la jornada empresarial

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés.

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés. / Manolo Nebot

Nerea Soriano

Vila-real

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, fue el encargado de cerrar la jornada y destacó «la tradición, la innovación y el orgullo» que supone el sector cerámico castellonense.

«La industria cerámica es cultura, es empleo, es identidad y es futuro, tiene que ser nuestro futuro», señaló en su intervención. Asimismo, el diputado provincial destacó que «el futuro del sector será sostenible o no será» y que «el verdadero reto no es solo adaptarse, sino adelantarse. No solo se trata de innovar, sino de generar».

Jornadas empresariales: Talento e innovación en la industria cerámica / Manolo Nebot

Epicentro de producción

Pallarés hizo hincapié en que la provincia de Castelló «es reconocida mundialmente como epicentro de la producción y de la investigación cerámica de alta calidad».

«Por eso, desde la Diputación de Castellón, seguiremos al lado del sector cerámico, acompañándolo, defendiéndolo y apoyando todas y cada una de las iniciativas que lo hagan más fuerte, más competitivo y más sostenible. Porque la cerámica es, y seguirá siendo, motor, identidad y oportunidad», concluyó el diputado.

Jornada empresarial - Talento e Innovación en la industria cerámica / MediTV

