Una de las firmas del clúster cerámico de Castellón hace previsiones para 2026: esperan facturar y producir más

El clúster cerámico de Castellón comprende diferentes segmentos de actividad, entre los que se incluyen las empresas de esmaltes y maquinaria cerámica. Unas compañías que suelen tener unos resultados acompasados al de la venta de cerámica provincial, tanto en el mercado nacional como alrededor del mundo. Estas fluctuaciones afectan a los resultados de las firmas dedicadas a proporcionar materiales para la fabricación de producto final.

Un ejemplo de empresa es la filial española de la multinacional Zschimmer & Schwarz, que desde 1998 ofrece sus servicios al sector azulejero castellonense. Además de este campo, en los últimos tiempos ha ampliado su radio de acción, al incorporar sectores como el textil, el cuidado personal, la limpieza y el cuero.

Integración estratégica con Samia

Precisamente en este último sector se ha producido un movimiento estratégico para despedir el presente año, al anunciar la incorporación a su oferta de la cartera de productos de la compañía Samia. Con origen en Italia, esta firma es referente mundial en pigmentos, resinas y especialidades químicas relacionadas con este segmento de productos. "La integración comercial culmina una relación que comenzó hace seis años, dio un paso decisivo con la adquisición de la totalidad de la empresa en 2023 y se materializa ahora con la comercialización completa en el mercado español", mencionan desde Zschimmer & Schwarz.

Esta iniciativa refuerza la apuesta por la diversificación de la firma de Vila-real, que tendrá su efecto en los resultados económicos. Se espera que la facturación al cierre del presente año sea de 25 millones de euros, al crecer las divisiones de cuidado personal, limpieza y la evolución del cuero. En cuanto a las previsiones, en 2026 se prevé un crecimiento del 10% en facturación y del 18% en producción. "Con la integración comercial de Samia damos un paso decisivo para nuestra división de Leather Auxiliaries. Esta unión nos permite ofrecer a nuestros clientes un portafolio más completo y sostenible, alineado con las demandas actuales del mercado", explica Daniel Sardina, director general de Zschimmer & Schwarz España.

Compromiso con la cerámica

De forma paralela a esta diversificación, la compañía "mantiene su compromiso con todos los sectores en los que está presente. En cerámica, su división continúa evolucionando para adaptarse a las necesidades específicas de sus clientes, donde el conocimiento experto, el acompañamiento permanente y la asistencia técnica son elementos clave", remarcan desde la empresa.