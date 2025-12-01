La industria de esmaltes cerámicos logra un hito tecnológico de referencia internacional

La industria española de esmaltes para la cerámica es puntera a nivel mundial a la hora de innovar en este campo. Un dominio que ahora queda confirmado tras haber concluido con éxito una de sus apuestas más ambiciosas de los últimos tiempos.

Esta iniciativa se ha desarrollado a lo largo de tres largos años, en los que se ha analizado la posibilidad de poder sustituir el gas natural por el hidrógeno a la hora de producir fritas para el sector con las mismas prestaciones técnicas. Para ello se han destinado varios millones de euros, gracias a la colaboración de la asociación de fabricantes, Anffecc, empresas del sector y diferentes instituciones, como el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

Proyecto H2Frit

Concluidas las pruebas y hechos los análisis, este lunes se ha realizado una jornada de presentación de resultados finales de este proyecto, denominado "H2Frit". Las compañías de este campo conocieron el balance de estos tres años de investigación, que arrojan una conclusión principal: fundir fritas con hidrógeno es técnicamente viable, manteniendo la misma calidad, fundencia y estabilidad del producto final que con gas natural. Nunca antes se había hecho una prueba de estas características, "un hito tecnológico de referencia internacional, que refuerza el liderazgo de la industria castellonense en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico", remarcan desde Anffecc.

Apuesta por la descarbonización

A la hora de hacer las valoraciones, el secretario general de esta organización, Manuel Breva, mencionó que el proyecto demuestra cómo "nuestro sector tiene la capacidad tecnológica y el compromiso necesarios para avanzar hacia la descarbonización", aunque una vez más advierte de que su implantación "dependerá de factores externos como la garantía de suministro, la existencia de infraestructuras adecuadas, un marco regulatorio y precios competitivos frente al gas natural".

Para hacer la investigación se ha contado con socios empresariales. Bernd Högemann, CEO del Grupo Altadia, señala que haber "participado —a través de Esmalglass-Itaca, empresa del Grupo Altadia— en un proyecto innovador y tecnológico como H2Frit demuestra la capacidad que tenemos para transformar los retos del sector en soluciones conducentes a una industria responsable y respetuosa con el medio ambiente".

Impulso energético e investigación

Por parte de la energética bp, Juan Peñalver afirmó que esta iniciativa "se suma a la construcción de nuestra planta de electrólisis de 25 MW en la refinería de Castellón, un proyecto estratégico que marca un avance clave en la transición energética y la producción de hidrógeno renovable a escala industrial en la región".

Además, la directora general del ITC, Yolanda Reig, expuso que en H2Frit "hemos puesto a disposición de este proyecto a personal cualificado e infraestructuras, en las que llevamos invertidos más de 3,5 millones de euros en los últimos años. Por ello, consideramos un éxito demostrar la viabilidad técnica de un proyecto de tal envergadura como H2Frit y seguiremos trabajando conjuntamente para que su implantación sea una realidad".

Transición energética

Gracias a la colaboración entre segmentos industriales y la subvención de la Generalitat Valenciana, Anffecc busca "ofrecer al sector un mapa realista y viable de transición energética, que combine innovación, sostenibilidad y competitividad".