La azulejera Keraben espera ahorrar 15 millones de euros con su última novedad

Keraben, la principal firma de la división cerámica de la multinacional británica Victoria, ya dispone de su nueva línea de producción, que con el nombre de V4, pretende tener un impacto directo en las cuentas del grupo. Según señalaron a los accionistas del grupo, "se prevé que tenga un impacto positivo de aproximadamente 15 millones de euros anuales en los resultados de la compañía una vez que alcance su capacidad máxima".

El responsable de la división cerámica de Victoria, José Luis Llacuna, expuso que se trata de "un hito enorme para el sector cerámico: nuestra línea ha sido diseñada y construida para ofrecer una eficiencia, precisión y calidad inigualables. Ya contamos con un equipo talentoso y comprometido que ha logrado un arranque inmediato".

Recuperación y estrategia

La nueva línea, de la que Mediterráneo ya informó sobre su entrada en pruebas, es la gran apuesta para remontar los últimos resultados, marcados por un descenso de facturación y ventas. Algo que atribuyeron a la decisión de no bajar los precios de sus productos, para mantener su condición de marca premium, a pesar de la menor demanda.

El pasado verano, el balance correspondiente al periodo entre abril de 2024 y marzo de 2025 de esta división cerámica reveló una caída del ebitda del 40,5%, al pasar de 67,51 millones de euros en el pasado ejercicio a 58,7 millones.

Victoria es un grupo fundado en 1895 y dedicado a diferentes variantes de recubrimientos para la construcción. Comenzó con alfombras y moquetas, y a lo largo de su trayectoria ha incorporado materiales como el vinilo o el césped artificial. Con la compra de Keraben en 2017, más otras industrias de Italia, Victoria entró de lleno en el negocio de la cerámica, que es uno de los que más ingresos aporta al grupo.

Nuevo showroom

Por otro lado, este jueves está prevista la inauguración de su nuevo espacio expositivo, situado en Nules, que con el nombre de The Agora, ofrecerá los productos de sus diferentes firmas, que incluyen a Keraben, Metropol o Ibero.