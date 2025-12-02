Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cerámica de Castellón se da a conocer en Canadá de la mano de arquitectos

La patronal azulejera, Ascer, presenta la semana próxima el balance de proyectos de investigación

Seminario sobre cerámica española en la Universidad de Toronto.

Seminario sobre cerámica española en la Universidad de Toronto. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Las diferentes actividades impulsadas desde el sector cerámico español a nivel internacional tuvieron la semana anterior una parada en Canadá. Fue a través del evento Ceramic Futures, un seminario celebrado en la Universidad de Toronto, en el que se contó con las aportaciones de tres nombres relevantes de la arquitectura: Miren Etxezarreta, Ali McQuaid y Anna Kao. Estas personalidades expusieron las posibilidades del producto cerámico a la hora de realizar proyectos singulares de diseño.

Además, se hizo un repaso a la larga historia de la cerámica española y su evolución con el paso de los siglos. Las ponencias fueron acompañadas de la exposición de 12 marcas que forman parte del Tile of Spain, lo que permitió a los asistentes conocer a fondo la calidad diferenciadora y todas las prestaciones técnicas de los azulejos y baldosas de España.

Jornada técnica

Por otro lado, Ascer prepara una jornada técnica, en la que se darán a conocer las conclusiones de algunos de los trabajos de investigación llevados a cabo en los últimos meses. Las sesiones, que comenzarán el martes 9 de diciembre a partir de las 9.00 horas, tratarán los resultados sobre el empleo de baterías térmicas en el proceso de fabricación, la captura de CO2 o el uso de la inteligencia artificial aplicada a la eficiencia operativa en la industria cerámica.

Noticias relacionadas y más

También se dará información sobre el cumplimiento del reglamento de envases y sus residuos, o el análisis de productos obtenidos mediante tecnologías de cocción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents