La cerámica de Castellón se da a conocer en Canadá de la mano de arquitectos

Las diferentes actividades impulsadas desde el sector cerámico español a nivel internacional tuvieron la semana anterior una parada en Canadá. Fue a través del evento Ceramic Futures, un seminario celebrado en la Universidad de Toronto, en el que se contó con las aportaciones de tres nombres relevantes de la arquitectura: Miren Etxezarreta, Ali McQuaid y Anna Kao. Estas personalidades expusieron las posibilidades del producto cerámico a la hora de realizar proyectos singulares de diseño.

Además, se hizo un repaso a la larga historia de la cerámica española y su evolución con el paso de los siglos. Las ponencias fueron acompañadas de la exposición de 12 marcas que forman parte del Tile of Spain, lo que permitió a los asistentes conocer a fondo la calidad diferenciadora y todas las prestaciones técnicas de los azulejos y baldosas de España.

Jornada técnica

Por otro lado, Ascer prepara una jornada técnica, en la que se darán a conocer las conclusiones de algunos de los trabajos de investigación llevados a cabo en los últimos meses. Las sesiones, que comenzarán el martes 9 de diciembre a partir de las 9.00 horas, tratarán los resultados sobre el empleo de baterías térmicas en el proceso de fabricación, la captura de CO2 o el uso de la inteligencia artificial aplicada a la eficiencia operativa en la industria cerámica.

También se dará información sobre el cumplimiento del reglamento de envases y sus residuos, o el análisis de productos obtenidos mediante tecnologías de cocción.