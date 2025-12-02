Los ingenieros apuntan a causas económicas como fuente de tensiones en el congreso Qualicer

Nueva vuelta tuerca en el enfrentamiento desencadenado entre la Cámara de Comercio de Castellón y la demarcación provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana. Después de que el pleno de la Cámara acordase por unanimidad romper con los ingenieros y anunciar un congreso para el próximo mes de septiembre, los ingenieros afirman ahora que "la raíz de la discrepancia radica en la insostenibilidad económica generada por un desequilibrio estructural en el convenio".

Defienden que, históricamente, "si bien la Cámara asumía la gran mayoría de la gestión del gasto (alrededor del 80%), los déficits económicos resultantes se repartían a partes iguales (50%) entre ambas instituciones". La propuesta del Colegio siempre ha sido "rectificar el convenio para que la responsabilidad económica fuera proporcional al volumen de gestión. Se procedió a la denuncia del convenio porque este era el paso formal requerido para modificar su redacción y establecer un nuevo marco que equilibrase las responsabilidades económicas y la gestión entre ambas entidades".

La marca Qualicer

Hasta ahora, uno de los principales motivos de tensión era el uso de la marca Qualicer, que la Cámara considera copropiedad de ambas instituciones. Incluso acusó al Colegio de inscribirla en el registro correspondiente a espaldas suyas.

"El convenio de 2017 ya extinguido establecía textualmente que los derechos de propiedad intelectual sobre la firma y marca Qualicer son copropiedad de ambas instituciones y deberán registrarse a nombre de ambas, encargándose de dicha gestión la Cámara, no pudiendo ser utilizada de forma independiente sin la autorización de la otra parte", afirman. En el caso de que el Congreso dejase de realizarse, "la marca pasará a ser propiedad del Colegio de Ingenieros", apuntan.

Puerta abierta a la colaboración

Pese a estas diferencias, "el Colegio mantiene la puerta abierta a la Cámara de Comercio para que siga colaborando en Qualicer", programado por los ingenieros para el 10 y 11 de junio.

Ante el revuelo ocasionado, concluyen que hay que estar "tranquilos: el Congreso Qualicer se seguirá celebrando con normalidad, gestionado si es necesario en su integridad por el Colegio de Ingenieros Industriales con los abundantes apoyos recibidos, dada la importancia estratégica que este foro tiene para nuestra ciudad, nuestra provincia y para todo el sector cerámico a nivel mundial".