Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores

La industria cerámica de Castellón ha mejorado sus números en los últimos ejercicios, después de la grave situación sufrida con el incremento de los costes de la energía. Los grandes números hablan de una recuperación de empleo y beneficios económicos, pero no todas las compañías discurren al mismo ritmo.

Además, existe la incertidumbre causada por la competencia de países rivales y unos cambios regulatorios de los gobiernos español y comunitario, que afectarán a las cuentas de resultados si no hay marcha atrás por parte de las autoridades. Por eso, en los últimos tiempos se han sucedido los procedimientos concursales, al tener dificultades para hacer frente a sus obligaciones económicas.

Entrada en concurso

Una firma cerámica de l’Alcora, Mayolica Azulejos, ha entrado en concurso de acreedores, según figura en el auto publicado por el Juzgado de lo Mercantil de Castellón. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa la firma, lo que ha obligado a dar este paso, la empresa mantiene su actividad, un indicador de su voluntad de remontar la situación.

Esta compañía está especializada en la fabricación de productos de pequeño formato y en una gama de calidad alta. El auto indica que el deudor "conserva las facultades de administración y de disposición sobre los bienes y derechos que integran la masa activa, pero sometidas estas a la intervención de la administración concursal".

Administración concursal

Federico Castellano será el administrador en este proceso. Es un abogado especializado en la asesoría empresarial, y que la pasada década asumió este papel en el concurso del Club Deportivo Castellón.

Este nuevo concurso acontece pocas semanas después del proceso que atraviesa otra firma de l’Alcora, Azteca. En este caso, la compañía va abocada a la extinción, y actualmente sus empleados se encuentran en un ERTE hasta el mes de enero.

Dos velocidades en el sector

Estos dos casos, que tienen en común su localidad de origen, reflejan que en el azulejo hay dos velocidades. Las grandes compañías tienen mayor músculo económico, pero las más pequeñas cuentan con dificultades tras atravesar todos los momentos de crisis encadenados en los últimos años.