Temor en la cerámica: Italia también arremete contra las políticas de la Unión Europea

Una representación del sector cerámico español expresó esta semana en Bruselas su inquietud por el fuerte aumento de costes derivados de las regulaciones de la Unión Europea. Lo hizo en los European Ceramic Days, foro que cada año reúne a la industria con representantes comunitarios y del Parlamento europeo.

En España, calculan que la revisión del sistema de derechos de emisiones tendrá un impacto de entre 109 y 163 millones de euros anuales, al recortar las asignaciones gratuitas en un 34%. Esta medida busca acelerar la transición hacia energías más limpias, pero la industria azulejera advierte que las alternativas no están lo bastante maduras para su aplicación inmediata.

Preocupación compartida

Una reivindicación en la que no están solos los fabricantes españoles. En términos muy parecidos se expresan desde Italia. Confindustria Ceramica, la asociación homóloga de la patronal española Ascer, también advierte de las serias consecuencias de las normativas de Bruselas. "El actual marco de política climática, sumado al aumento de los costes del sistema de comercio de derechos de emisión, está erosionando la competitividad, la capacidad de inversión y las perspectivas de empleo de todo el sector", apuntan.

Llamamiento a revisar las medidas

Por eso, exigen una revisión "inmediata" de estas medidas para evitar "un riesgo muy real de cierre progresivo de plantas y deslocalización a países de fuera de la UE que no cuentan con estándares ambientales y sociales comparables". Para Italia, la transición energética "se convertirá en un bumerán industrial y social", ya que saldrían beneficiadas empresas de China, India y Turquía. "Corremos el riesgo de aumentar las emisiones globales en lugar de reducirlas".

Si las firmas españolas de la cerámica, concentradas en la provincia de Castellón, temen que la oleada normativa pueda absorber hasta el 80% del beneficio anual del sector, los productores italianos apuntan que, solo en un año, las inversiones han caído un 20%, una disminución de 80 millones de euros equivalente a los costes de emisiones pagados por las empresas.

Representación institucional

El sector español estuvo representado por integrantes de Ascer. En Italia, el colectivo empresarial también estuvo acompañado por el presidente del gobierno regional de Emilia-Romagna, Michele de Pascale.