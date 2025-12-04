The Agora de Victoria Ceramics Spain: el espacio donde el diseño cerámico cobra vida

Victoria Ceramics Spain ha convertido su showroom The Agora en uno de los puntos neurálgicos del sector cerámico. Desde su inauguración en marzo de 2025, este espacio expositivo se ha consolidado como un lugar de referencia para profesionales y un escenario estratégico para el lanzamiento de las novedades para el próximo 2026 de las marcas Keraben, Metropol e Ibero.

Con más de 2.500 metros cuadrados y una inversión superior a los cuatro millones de euros, The Agora se presenta como un entorno concebido para la creatividad, la inspiración y el intercambio de ideas. Su lema, The Agora, donde las ideas se comparten y el diseño cobra vida, guía una propuesta que va más allá de la tradicional exposición de producto, apostando por un espacio envolvente que trasciende lo visual y fomenta la reflexión y la colaboración entre profesionales del sector cerámico.

Victoria Ceramics Spain presenta en The Agora sus novedades para 2026 / Toni Losas

Las firmas del grupo exhiben en este showroom sus colecciones más recientes, reflejo de su identidad y de su visión del diseño contemporáneo. Keraben apuesta por la serenidad y la elegancia atemporal con Silea y Miyako; Metropol mira hacia la vanguardia urbana con Tarán y Haussman, colecciones cargadas de personalidad; mientras que Ibero ofrece una lectura natural y orgánica del diseño con Ambrosia, inspirada en mármoles nobles, y con Alborá y Biominn, que reinterpretan la belleza de maderas y elementos naturales.

Innovación y tecnología

Además, las novedades del próximo año presentan el potencial de nuevas tecnologías aplicadas al diseño cerámico --Digital 3D, Digital Carve y Digital Soft-- capaces de reproducir vetas, grietas e imperfecciones con un realismo sorprendente que aporta calidez y sofisticación a cada pieza. Entre ellas destacan piezas en madera para pavimentos y revestimientos, que elevan la experiencia hacia un plano tridimensional y multisensorial.

«Queremos liderar nuestro sector apostando por la innovación y la tecnología para crear valor a través del diseño, siempre con un enfoque sostenible. Para 2026 presentamos colecciones que anticipan las tendencias y refuerzan nuestra posición como referente», explica Maria José Reviriego, CMO de la compañía.

Más allá del diseño, Victoria Ceramics Spain reafirma su compromiso con un modelo industrial sostenible y respetuoso con el medioambiente, avanzando hacia una transformación basada en la inversión en innovación tecnológica, la eficiencia energética y el desarrollo industrial responsable.