Porcelanosa se erige como referente en construcción industrializada: despierta el interés del Gobierno Vasco

Porcelanosa se erige como un referente en la construcción industrializada. El propio Gobierno Vasco, a través del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, visitó esta semana las instalaciones de Porcelanosa Offsite (Butech) en Vila-real para conocer de primera mano sus técnicas de industrialización avanzada

La comitiva vasca conoció de cerca la labor de la compañía castellonense, entre la que se encuentra una línea robotizada para la fabricación de la estructura de los baños Monobath, que se suministrarán precisamente a 94 viviendas protegidas en alquiler que promueve la sociedad pública Visesa en Ortuella (Bizkaia) y que se encuentran actualmente en fase de construcción.

La delegación pudo comprobar durante el recorrido el nivel de estandarización y precisión del proceso industrial, que permite entregar módulos completamente terminados en fábrica, incluyendo estructura, revestimientos cerámicos, electricidad, fontanería, ventilación y equipamiento, listos para su instalación directa en obra. El modelo de baños Monobath resulta incluso configurable según tipologías residenciales o dotacionales y puede incorporar soluciones avanzadas como suelo radiante o platos de ducha integrados.

Las ventajas

Cabe recordar que el sistema industrializado cuanta con numersosas ventajas para el sector, ya que permite reducir plazos, residuos y repasos, mejorar la seguridad y reforzar la planificación mediante un control de calidad por fases y trazabilidad en planta.

Momento del recorrido con la delegación vasca. / MEDITERRÁNEO

La construcción industrializada, como viene recogiendo este diario, resulta toda una oportunidad para el sector cerámico castellonense, ya que resulta toda una solución para acelerar el ritmo de desarrollo de viviendas de obra nueva, algo muy necesario ante el déficit habitacional actual y las dificultades de acceso a un inmueble por la falta de oferta.

Más allá de los baños en módulos, Porcelanosa también trabaja en otros ámbitos, como un sistema de fachada modular, que se entrega completamente terminado desde fábrica con aislamiento, estructura, acabado, juntas estancas y opción de integrar carpinterías y vidrios, facilitando un montaje más rápido y sin necesidad de andamios. Otro avance que fue evaluado por parte de la comitiva del ejecutivo vasco.

"Palanca estratégica"

"La industrialización es una palanca estratégica para ofrecer más vivienda protegida con mayor calidad, sostenibilidad y eficiencia, reduciendo tiempos de obra y una estrategia clave para la modernización del sector", destacó el consejero Itxaso tras la visita, en la que también participó el alcalde de Vila-real, José Benlloch.

Por su parte, el gerente de Porcelanosa Offsite, Pepe Fenollosa, subrayó que "colaborar con Visesa en vivienda protegida es una oportunidad para demostrar cómo la industrialización eleva la calidad, reduce el impacto en obra y aporta valor social con plazos fiables".