La cerámica de Castellón debe acelerar en inteligencia artificial para luchar contra la competencia asiática

La inteligencia artificial irrumpe en todos los ámbitos de la sociedad, y también cuenta con un gran potencial en la economía. Por ello, ha formado parte de una jornada sobre innovación organizada por la patronal cerámica, Ascer, en la que se han presentado diferentes estudios para analizar nuevas vías al sector.

El responsable del área de procesos industriales del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Juan Boix, detalló que la adopción de esta novedad "causa inquietud en el sector, al tenerse la sensación de que se llega tarde a esta revolución". Además, hay dudas sobre si hay una aplicación práctica en las fábricas. El estudio encargado por la asociación de fabricantes aporta respuesta a estos interrogantes, "que afectan a la competitividad del sector", añadió Boix.

IA generativa e IA industrial

En su intervención, diferenció entre la inteligencia artificial generativa, "que ya tiene su impacto en oficinas, marketing y tareas administrativas repetitivas", y la IA industrial. Una línea que permita "ver con 15 minutos de antelación si el tono que está saliendo del producto se va a desviar", o prever cambios de humedad en el polvo atomizado, que alteran el resultado final. El representante del ITC apeló a que, frente a la competencia internacional, la norma ha sido modernizar las plantas, "pero ahora es más factible ajustar los costes con el conocimiento digital".

El estudio establece que esta aplicación es posible, pero antes "hay que analizar millones de datos en las plantas de producción". Algo que requiere de varios condicionantes. Uno de ellos es que las empresas colaboren entre ellas, reforzando así la pertenencia al clúster cerámico de Castellón. El otro reto es conseguir que los procesos "dejen de ser islas de datos", de modo que exista interoperabilidad.

Hoja de ruta y colaboración entre firmas

Para ello, se propone una hoja de ruta de hasta tres años, cuyo resultado final sería la reducción de defectos, residuos, accidentes o paradas técnicas. Sobre la inquietud relativa al empleo, Boix señaló que la IA "no va a sustituir el conocimiento de los técnicos", que deberán saber manejar datos para mejorar los procesos. "La siguiente reinvención de la industria vendrá con la IA, y será más sencillo si lo hacemos conjuntamente como sector", concluyó.

La presentación de estudios es fruto de la colaboración entre Ascer y la Conselleria de Economía y Hacienda. Una de las aportaciones aludió al uso de baterías térmicas eléctricas en secaderos, atomizadores y, en el futuro, en hornos cerámicos. Ana Mezquita, del ITC, mencionó que es viable técnicamente, aunque requiere mayor capacidad eléctrica y precios razonables.

Nuevas aplicaciones para los hornos cerámicos

También se mencionó la posibilidad de aprovechar los hornos cerámicos para fabricar productos distintos a las baldosas, como materias primas o envases alimentarios de cerámica.

La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente de Ascer, Ismael García Peris, y del director general de Economía de la Generalitat Valenciana, Francisco Soria. En sus palabras de apertura, García Peris destacó que "los estudios que se van a presentar reflejan el compromiso de la industria cerámica con la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora continua", recordando que el sector se halla en una "verdadera encrucijada".

El director general de Economía, Fran Soria, reafirmó el compromiso de la Generalitat con el sector y valoró las actuaciones impulsadas por Ascer a lo largo de 2025 "porque contribuyen a mejorar el posicionamiento del sector cerámico español en el tablero mundial", a analizar avances tecnológicos, reducir costes y emisiones, y formar a trabajadores y estudiantes.