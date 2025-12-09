Preacuerdo en el convenio de la cerámica: habrá mejoras económicas y reducción de la jornada

La patronal Ascer y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado un preacuerdo para la firma del nuevo convenio del sector cerámico de la Comunitat Valenciana. Un pacto que puede considerarse de histórico, al haberse dado en unas pocas reuniones, y antes de que concluya el presente año. El anterior convenio se firmó el pasado verano.

A diferencia de los años anteriores, no ha sido necesario tensar la cuerda para llegar a un pacto, en el que, afirman las fuentes sindicales, todos ceden en sus pretensiones. Por un lado, había consenso en la necesidad de que fuera de larga duración (tendrá una vigencia de tres años, hasta el final de 2028). También se apunta a la amenaza que viene desde Bruselas: representantes de los trabajadores y empresarios quieren luchar unidos contra la nueva regulación de los derechos de emisión de CO2, que según la Comisión Europea puede suponer un coste anual de entre 109 y 163 millones de euros. Algo que, de confirmarse, esquilmará las cuentas de resultados del sector.

Incrementos salariales

Los sindicatos pedían una mejora salarial equivalente al IPC más un punto. Finalmente, el acuerdo establece un aumento de sueldos del 3% para 2026, otro 3% para 2027 y un 2% para 2028. En los tres casos hay una cláusula de revisión de hasta el 1%, en caso de que el coste de la vida sea superior a lo acordado.

A cambio, los empleados logran una victoria, que es la reducción de la jornada anual. En 2026 será de ocho horas, para pasar de 1.768 a 1.760. La misma cantidad se contempla para 2027, mientras que en 2028 será de 1.752. El responsable de Hábitat en CCOO de Castellón, Jordi Riera, destaca que de esta manera “se recupera al número de horas que teníamos en 2008”.

Nuevos protocolos y revisión de turnos

Otros avances son la inclusión de un protocolo de fenómenos meteorológicos adversos, un apartado que ha cobrado importancia debido a los efectos de la dana de Valencia y las complicaciones derivadas del cambio climático.

Además, se hará una comisión de estudio para revisar los turnos de trabajo. “En estos momentos se trabaja según el modelo aplicado en 1984”, detalló el líder de industria de UGT en la provincia.

Valoración de Ascer y sindicatos

Desde Ascer valoran que este acuerdo “supondrá el cumplimiento del objetivo compartido por las partes de dotar al sector de un convenio de larga duración que proporcione estabilidad laboral”, un factor imprescindible para afrontar los retos de viabilidad del sector.

Ferreres (UGT) destaca que con esta reunión definitiva “todos cedemos”, y menciona la reducción de 16 horas anuales, “lo que pone a nuestro sector a la par del resto de industrias”. Por su parte, Riera (CCOO) considera que con la mejora de sueldos “los empleados podrán ganar poder adquisitivo, y se cumple con la demanda de trabajar menos”.

Calendario y aplicación

El preacuerdo deberá ahora pasar por las reuniones de las diferentes partes. UGT ha anunciado que harán su asamblea de delegados el 18 de diciembre, fecha que posiblemente también elija CCOO. En el caso de que se cumpla lo previsto, la firma podría llegar antes del cierre de 2025.

En cuanto a la aplicación efectiva del convenio, dependerá de que esté aprobado por la autoridad laboral y se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Posteriormente habría un periodo de dos meses para que todas las empresas apliquen las mejoras.