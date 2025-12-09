La patronal cerámica muestra sus últimos estudios sobre innovación

Una vez al año, la patronal cerámica, Ascer, ofrece en una jornada el resultado de diferentes estudios relacionados con la innovación y la sostenibilidad en el sector. Este martes se celebra una nueva edición de estos trabajos. El presidente de Ascer, Ismael García Peris, dará la bienvenida a los asistentes, junto al director general de Economía de la Generalitat, Francisco Soria.

Entre los temas a tratar está la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de procesos industriales. También se expondrán análisis sobre el empleo de baterías térmicas en el proceso de fabricación de baldosas cerámicas, la captura de CO2, o el cumplimiento del reglamento sobre envases y residuos, aplicados a la cerámica.

Evolución de la producción

La fabricación cerámica encadena dos meses de mejora, tras un verano marcado por una caída de la producción. Si en septiembre se registró un aumento del 2,2%, en octubre la recuperación fue mucho mayor, del 7,7% respecto al mismo mes de 2024.

El acumulado de los primeros nueve meses del año refleja un aumento de la producción del 2,7%. Las cifras del último trimestre serán determinantes para hacer balance de este 2025, un año condicionado por la incertidumbre de los aranceles de Estados Unidos, la debilidad de importantes clientes europeos y la reactivación del sector de la construcción en España. De estos factores dependerá que la producción cierre diciembre en números positivos.