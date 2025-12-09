Revolución en la cerámica: El ITC recopila en una guía las opciones de la construcción industrializada

Las empresas de construcción, también las de Castellón, se enfrentan a una revolución en sus procesos, con la llegada de modelos de industrialización, una forma de hacer en la que tiene mucho que ver la tecnología. Este cambio ayudaría a resolver retos como la escasez de mano de obra especializada, el aumento de los costes de materiales, la necesidad de mejorar la seguridad en obra y la incorporación de metodologías digitales.

Además, la construcción industrializada permitiría reducir los plazos de obra, mediante la fabricación en serie de piezas y su colocación en su ubicación final.

Clasificación elaborada por el ITC

Para aportar claridad a este tipo de procedimientos, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha finalizado un estudio en el que recopila y analiza las diferentes variantes de este sistema. Una actuación realizada en el marco del proyecto Ecohábitat, en el que participan varios integrantes de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit).

Según detalla el ITC, esta clasificación se puede aplicar tanto a obra nueva como a rehabilitación, "con el fin de fortalecer el tejido industrial de la Comunitat y apoyar la reconstrucción eficiente de las zonas afectadas por la dana".

Variantes y aplicaciones

De esta manera, "se ha podido identificar una amplia variedad de sistemas constructivos disponibles en el mercado, abarcando diferentes materiales y aplicaciones arquitectónicas. Se han estudiado soluciones modulares, así como componentes de materiales cerámicos y también de otros materiales, para optimizar la instalación y mejorar la eficiencia en procesos constructivos".

Una vez delimitadas las variantes, "se ha desarrollado una clasificación de estas soluciones, acompañada de fichas informativas que recogen sus principales características, ventajas y ámbitos de aplicación. Este trabajo se convierte en un recurso de consulta para empresas, administraciones y profesionales".

Potencial de futuro

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Los resultados subrayan el potencial de la construcción industrializada en aspectos como la rapidez de ejecución, la calidad de los acabados y la reducción del impacto ambiental.

Interés creciente en la provincia

La industrialización despierta interés en la provincia por dos motivos. Por un lado, el sector cerámico busca incluir sus productos en soluciones constructivas industrializadas. Por otro, hay empresas que ya apuestan claramente por este modelo. Un ejemplo es la división Off-Site de Porcelanosa. El pasado año, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó estas instalaciones en Vila-real; y la semana pasada lo hizo el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso.

Como informó Mediterráneo, en esta empresa se fabrican los baños de una promoción de viviendas protegidas para alquiler que se levanta en Ortuella (Bizkaia).

Presentación del Cuaderno de Tendencias

Por otro lado, el ITC participa hoy en la presentación del Cuaderno de Tendencias del Hábitat 2026, elaborado por este centro especializado en cerámica y por los institutos autonómicos Aitex (textil) y Aidimme (mueble y metal).

Este acto, que se celebrará en la sede de Aitex, en Alcoi, contará con la participación del presidente del ITC-AICE, Juan Vicente Bono, los directores de los otros dos centros implicados y la consellera de Industria, Marián Cano. El cuaderno presenta cada año las novedades en diseño y acabados de estos tres sectores, en los que la industria de la Comunitat es puntera a nivel nacional.