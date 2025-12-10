Estados Unidos seguirá apostando por la cerámica en 2026 pese a los vaivenes de los aranceles

Estados Unidos es, desde el año 2020, el principal comprador internacional de la cerámica de Castellón. Una condición que, a falta de conocer los resultados de la recta final del año, se mantendrá en 2025. Hasta septiembre, el sector ha vendido por 360 millones de euros, un 3,1% más que en los primeros nueve meses de 2024.

La asociación de fabricantes, Ascer, ha actualizado el informe de mercado sobre este país, que muestra expectativas positivas para 2026, aunque también una serie de interrogantes, entre los que destaca el impacto de los aranceles aplicados por la Administración Trump. Según este documento, en 2026 se espera un aumento de obras en este país, por lo que el consumo crecerá un 3%, tanto en valor como en volumen. Algo que supone una oportunidad para los fabricantes españoles.

Evolución de la cuota española

Al cierre de 2024, España era el segundo exportador de cerámica a Estados Unidos, con un 17,6% de cuota en volumen comercializado, seguido de India. En cambio, en 2025 las empresas españolas, cuya producción se concentra en Castellón, recuperan la primera posición, con unas ventas de 24 millones de metros cuadrados de enero a julio.

El estudio, realizado por JLC Consulting, expone las dudas que presenta el mercado de la construcción en ese país. Entre ellas, detalla el riesgo de un aumento de la inflación o la falta de instaladores cualificados, especialmente en el gran formato, que ofrece un elevado valor añadido. El impulso de la demanda vendrá especialmente de las reformas de las viviendas, mientras se prevé un descenso de nuevas construcciones.

Oportunidades de crecimiento

Como en los informes anteriores, se destaca que la cerámica todavía ocupa un bajo porcentaje dentro del segmento de los revestimientos, con un 11,4%. Muy por debajo del 30% del vinilo y del 40% de la moqueta. Por tanto, existe un amplio margen para crecer.

En cuanto a los productos cerámicos que más han crecido en Estados Unidos, destacan las piezas finas para exteriores y las láminas, mientras que hay grandes oportunidades en el mercado tanto en gran formato como en piezas pequeñas.