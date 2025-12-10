Una noticia "nefasta" para la cerámica: la Generalitat viaja a Bruselas para evitar un sablazo al sector

La propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 34% la asignación de derechos de emisión gratuitos fue recibida con pesar por la cerámica de Castellón, al calcular que elevará los costes sectoriales entre 109 y 163 millones de euros al año. La semana pasada, desde la patronal Ascer ya se manifestó su contrariedad en Bruselas. Esta semana acudió la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y ahora acudió el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, que mantuvo una primera reunión con la eurodiputada y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Susana Solís.

Carrasco explicó que la Generalitat "continuará reuniéndose con los distintos representantes europeos para revisar los cálculos que sustentan estos recortes", una propuesta que calificó directamente como "una noticia nefasta para la economía valenciana y para un sector que ya estaba sometido a una elevada presión regulatoria y de costes".

Reclamo de medidas urgentes

Carrasco defendió la necesidad de adoptar "medidas urgentes" ante la creciente desconexión entre los objetivos climáticos europeos y las tecnologías disponibles para sectores industriales intensivos en calor, como el cerámico. En sus palabras, esta brecha "comprometía seriamente la capacidad de la industria española para seguir liderando esta transición ecológica sin poner en riesgo su actividad". Al mismo tiempo, recordó "el enorme esfuerzo" que realizaba el sector cerámico en materia de sostenibilidad e innovación.

Advirtió de que los crecientes costes del Comercio de Derechos de Emisión, la reducción de la cogeneración y la falta de alternativas tecnológicas viables a corto plazo "deterioraban aceleradamente la capacidad inversora del sector", derivando ya en la paralización o aplazamiento de proyectos industriales relevantes.

Llamamiento a la revisión de cálculos

Por ello, instó a revisar los cálculos propuestos y a impulsar acciones que permitieran "evitar la pérdida de competitividad, la destrucción de empleo, deslocalizaciones, caída de inversiones y el debilitamiento irreversible del clúster cerámico español".

Carrasco señaló, además, que el sector cerámico constituía "uno de los pilares industriales más sólidos del país y una referencia europea", tanto por su peso económico como por su capacidad de exportación, innovación y generación de empleo. "No podíamos permitir que decisiones desconectadas de la realidad productiva pusieran en riesgo un ecosistema industrial que fue ejemplo de modernización, resiliencia y compromiso ambiental", afirmó.

Defensa del clúster cerámico

Por último, insistió en que la Generalitat "defendería sin descanso los intereses de la cerámica valenciana para preservar esta industria líder, motor económico esencial de la provincia de Castellón, donde se concentra el mayor clúster cerámico de Europa". La intención del Consell fue mantener un diálogo "constante, constructivo y técnico" con las instituciones europeas para asegurar que la transición energética se desarrollara "con rigor, realismo y sin dejar a nadie atrás".