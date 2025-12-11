¿Cuántos euros cobrarán de más los 20.000 empleados de la cerámica con el nuevo convenio? La respuesta de los sindicatos

Tiene que pasar por el visto bueno de las asambleas de delegados sindicales y de la patronal Ascer, pero la novena edición del convenio colectivo de la industria cerámica de la Comunitat Valenciana ya está encarrilada gracias a la firma del preacuerdo alcanzado el martes. Por primera vez en muchos años, se contempla una duración larga, de tres años, y una mejora salarial acumulada del 8% para el trienio 2026-2028.

La del azulejo es una de las principales negociaciones laborales de la provincia, al ser un sector fundamental para la economía del territorio, y que emplea de forma directa a casi 20.000 personas. Así que, con los porcentajes desvelados, son habituales los cálculos sobre cuánto dinero de más recibirán los empleados. Desde UGT, Javier Ferreres menciona que la mayoría de los asalariados de la cerámica "son de los grupos 4 y 5, que suelen tener un sueldo anual de unos 25.000 euros". Una cantidad resultante de los salarios base, más algunos extras por conceptos como antigüedad o trabajo por turnos. Una estimación que también baraja el responsable de Hábitat en CCOO de Castellón, Jordi Riera. "Un dinero que se reparte entre 15 pagas en buena parte de las empresas, aunque en algunos casos esta última paga no es completa", detalla.

Subidas salariales

Con este punto de partida, la subida del 3% aprobada para 2026 supondrá una mejora de 750 euros al final del año, a razón de unos 50 euros al mes. Un dinero que se elevará en 772,5 euros adicionales al término de 2027, cuando habrá otro incremento del 3%. Por último, en 2028 esta actualización de salarios será del 2%, por lo que el incremento al acabar el ejercicio será de 531 euros. En total, al cierre de este trienio habrán cobrado 2.053 euros más.

No todos los empleados recibirán la misma cantidad, porque hay otras categorías laborales. El salario base del grupo 1 tiene una retribución anual de 24.208,82 euros, mientras que en el grupo 6 se fija en 19.142,64. En este 2025 se firmó un incremento salarial del 3%, que cuenta con una cláusula de mejora de hasta el 1% en el caso de que el IPC final sea más elevado. Algo que podría ocurrir al cierre del presente año, ya que la inflación está al borde de este porcentaje.

Jornada laboral y antecedentes

Además del incremento salarial, los representantes de los trabajadores han arrancado otra mejora largamente reclamada desde los sindicatos. En 2026 se reducirá la jornada laboral anual en ocho horas, de modo que se pasará de las 1.768 horas anuales a las 1.760. Una cantidad que se mantendrá en 2027, para reducirse en ocho horas más en 2028, para alcanzar las 1.752 horas. En los últimos años se había reclamado una reducción de este apartado, al recordar que es uno de los sectores industriales en España que más horas trabaja. Un incremento que se dio como consecuencia de la crisis del ladrillo iniciada en 2007, y que supuso una fuerte caída en la producción de la cerámica, con numerosos cierres de compañías.

En cuanto a la aplicación de todas estas mejoras, primero se tiene que llevar a cabo la firma definitiva entre las partes, para que posteriormente se entregue la documentación a la autoridad laboral de la Comunitat Valenciana. Cuando se reciba la validación se pasará a publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Un proceso que suele tardar de dos a cuatro meses. Llegado este momento, se da un plazo de dos meses para que las empresas se pongan al día. Con todo, hay compañías que ya adelantan las condiciones, como ha ocurrido en los últimos convenios, firmados casi a ritmo de uno por año.

La consellera valora la estabilidad

La consellera de Industria, Marián Cano, valoró ayer en Castellón el preacuerdo alcanzado para el sector cerámico autonómico. "Yo vengo de los sectores industriales, y sé la importancia que tiene alcanzar un convenio sectorial que dé estabilidad y tranquilidad". Por eso, concluye que el final de la negociación "es positivo para el sector y para toda la provincia". A diferencia de las ocasiones anteriores, el pacto se ha alcanzado en menos de dos meses, y en medio de un clima de escasa conflictividad, pese a las continuas incertidumbres del sector.