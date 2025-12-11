El sustituto de la feria Cevisama ya tiene un nombre definitivo

El año que viene no habrá feria de la cerámica en València en el mes de febrero. Tal como ya anunció la institución ferial, esta propuesta desaparece para formar parte de la feria Hábitat, que se celebrará el mes de septiembre.

Ahora, Feria Valencia da a conocer la denominación oficial de esta propuesta, que se llamará 360 by Cevisama, e incluirá productos azulejeros y de revestimientos, además de equipamientos de baño o elementos para la arquitectura. Unas propuestas que se mostrarán de manera conjunta con la feria del mueble, de la cocina y del textil para el hogar.

La oferta y el nuevo concepto

"Será un escaparate flexible y dinámico, donde el visitante podrá encontrar una oferta transversal con proyectos innovadores con toda clase de materiales, sus nuevos usos y aplicaciones, así como todas las soluciones para concebir, desarrollar y activar un proyecto 360", mencionan desde la feria.

En un principio se anunció que el sustituto de la feria cerámica se diría Cevisama Contract. En los próximos meses se sabrá la acogida de las empresas de Castellón a este cambio. El principal problema es que una semana antes llega la feria italiana Cersaie, lo que dificulta participar en las dos citas.

Distribución y prescriptores

La idea de Feria Valencia es aunar en un mismo evento todo tipo de materiales para el hogar, la construcción y la arquitectura. En el caso de Cevisama, quieren congregar a distribuidores y prescriptores de materiales cerámicos, entre los que incluyen a arquitectos e interioristas.

La decisión de cancelar Cevisama 2026 como feria independiente, que ya tenía fecha prevista, se tomó ante la disminución de empresas expositoras. En los últimos años, importantes compañías azulejeras habían decidido hacer sus exposiciones propias al margen de la feria. Pese a esta decisión, la desaparición de Cevisama se ha interpretado como un signo de debilidad del sector español. Desde la patronal Ascer, su nuevo presidente, Ismael García Peris, detalló el deseo de poder recuperar la feria como cita independiente en un futuro.