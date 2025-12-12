La patronal de la cerámica renueva junta directiva y amplía el número de vicepresidentes

La asociación de empresarios de la cerámica española, Ascer, con sede en Castellón, celebró una asamblea en la que se eligió a la mitad de su junta rectora, dentro del proceso de renovación parcial previsto en sus estatutos. Hace dos años ya hubo elecciones para designar presidente y parte de los vocales, mientras que ahora se llevó a cabo otra renovación parcial, por un periodo de cuatro años.

Este encuentro no afectaba a la presidencia. En 2023 se reeligió a Vicente Nomdedeu como vicepresidente, pero tras su renuncia al cargo el pasado verano, asumió este papel el entonces vicepresidente primero, Ismael García Peris, que continuará al menos dos años más en este cargo.

Nuevas vicepresidencias

La principal novedad de la junta rectora es la incorporación de dos vicepresidentes, uno más de los que ha habido en los últimos tiempos. Sigue Miguel Nicolás (José Oset y Cia.), y se incorporan Raúl Carnicer (Cevica) y Manuel Ángel Murillo (Colorker). Carnicer ya era vocal de Ascer y hace un año fue elegido vicepresidente de la Federación Europea de la Cerámica (CET).

Se da la circunstancia de que el sector se encuentra preocupado por las últimas decisiones de la Unión Europea, que propone reducir la asignación gratuita de derechos de emisión, por lo que esta incorporación puede ir en la dirección de incrementar la coordinación del sector cerámico europeo ante Bruselas.

Composición de la junta rectora

En cuanto a los vocales, se eligió a Alejandro Navarro (Argenta), Ricardo Aparici (Cerámica Nulense-STN), Rogelio Vila Úbeda (Equipe Cerámicas), Javier Ten (Exagres), José Luis Llacuna (Keraben Grupo) y David Ramos (Porcelanosa).

Siguen en la junta rectora, tras su elección hace dos años, Luis Hernández (Grespania), Ana Olucha (Gaya Forés), José Manuel Albalat (Porcelánicos HDC) y David Fernández-Valladares (Realonda).

Designaciones adicionales

Este listado de personas puede incrementarse en hasta cuatro integrantes más, mediante libre designación del presidente.

La asamblea fue la primera en la que Ismael García Peris intervino como presidente de Ascer, y comenzó reconociendo la "labor incansable y su firme defensa del sector allí donde ha sido necesario" del anterior presidente, Vicente Nomdedeu.

Balance del ejercicio 2025

En cuanto al primer balance de 2025, valoró que fue "un año estable dentro de la inestabilidad". Se produjeron mejoras de producción y del mercado nacional, pero se notó la tensión derivada de la guerra comercial con Estados Unidos y la debilidad de algunos clientes importantes.

Para 2026 avisó de que el escenario es "incierto" y demandará "una elevada intensidad de interlocución institucional". La principal preocupación es el aumento de costes por los derechos de emisión y la reducción de ingresos a las plantas de cogeneración. "El sector sufrirá un sobrecoste que puede absorber buena parte de sus márgenes", expuso.

Advertencias regulatorias

"Sin márgenes no hay inversión, no hay descarbonización y no hay crecimiento", señaló el presidente, quien insistió en que la presión normativa tiene una consecuencia directa: la pérdida de competitividad frente a productores de terceros países que operan bajo marcos regulatorios mucho menos exigentes. "El principio de reciprocidad sigue sin aplicarse de forma efectiva, lo que sitúa a los productores europeos en clara desventaja", afirmó.

Como mensaje de cierre, García Peris quiso transmitir confianza: "No faltan desafíos, pero tampoco compromiso. Ascer seguirá trabajando con firmeza, responsabilidad y vocación de servicio para mejorar el entorno en el que nuestras empresas puedan crecer y seguir siendo referentes a nivel mundial".

Hoja de ruta y próximas asambleas

Por su parte, en la asamblea general, el secretario general de la asociación realizó un breve repaso de las acciones llevadas a cabo, así como de la hoja de ruta que guiará las líneas de actuación para el próximo ejercicio y el presupuesto 2026.

Ascer celebra dos Asambleas Generales anualmente, con renovaciones parciales de su junta rectora cada dos ejercicios, según establecen los estatutos de la Asociación. La próxima asamblea tendrá lugar en julio, cuando se presentará la memoria anual de 2025.