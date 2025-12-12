Porcelanosa abre 18 tiendas en 2025, y prepara nuevas aperturas en 2026: una de ellas, en Vila-real

Una de las señas de identidad de Porcelanosa Grupo es la existencia de una amplia red de tiendas repartidas por el mundo, que ofrecen todas las posibilidades de sus productos. Una gama que tiene como punto de partida los pavimentos porcelánicos, pero que incluyen soluciones para todo tipo de estancias, como las cocinas y baños.

El grupo de Vila-real ya cuenta con 200 tiendas propias y 1.000 puntos de venta autorizados en numerosos países, lo que refuerza su carácter de internacionalización. En este 2025, estos espacios no han parado de crecer, con 18 nuevos establecimientos propios.

Crecimiento en la península ibérica

Porcelanosa Iberia, que engloba a España, Portugal y Andorra, ha abierto tiendas en Cáceres, Oviedo y Gijón. También se ha estrenado la primera de Andorra y la primera en Cascais (Portugal). Además, antes de que acabe diciembre se estrenarán las de Bilbao y Huelva.

"La apertura de nuevos puntos de venta propios nos ayuda a potenciar el valor diferencial que tiene Porcelanosa respecto a otras marcas del sector", indican desde Porcelanosa Grupo, destacando la atención personalizada y el valor añadido de sus productos.

Avance internacional

En lo referente a la expansión global, se han estrenado showrooms en Shanghái, Bellevue (Washington, EEUU), Sydney (Australia) y el traslado de Exeter (Reino Unido). Suecia y Bélgica han debutado con su primera tienda Porcelanosa en Estocolmo y Bruselas. Así, la firma avanza en su expansión y entrada en nuevos mercados europeos.

Además, el programa Porcelanosa Associates ha iniciado actividad en Abidjan (Costa de Marfil), Buenos Aires (Argentina), Valencia (Venezuela), Mandaluyong (Manila) y Estambul (Turquía).

Renovaciones estratégicas

A las nuevas aperturas se suman renovaciones de espacios icónicos como Rue du Bac (Francia), Croydon (Reino Unido) y Riverside (California). Destaca la renovación de la flagship store de Manhattan, que en 2024 celebró su décimo aniversario. En 2018 se adquirió el edificio contiguo para ampliar el área administrativa y expositiva.

Nuevas aperturas en 2026

La dinámica continuará en 2026, empezando por Vila-real, donde se abrirá un nuevo espacio próximo a las instalaciones centrales durante la XXXII Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior de Porcelanosa, del 23 de febrero al 6 de marzo.

También habrá aperturas en León, Sevilla, Tarragona y Lagos (Portugal). Las nuevas oficinas de Valencia, que se trasladan a Puzol en el segundo semestre de 2026, incluirán una zona expositiva.

Renovaciones y expansión mundial

Durante el próximo año comenzarán renovaciones en Ramsey y Paramus (Nueva Jersey), Corsico y Milán (Italia). La tienda de Ginebra ampliará su superficie expositiva. Asimismo, se prevé inaugurar seis tiendas asociadas en África, Asia y Europa.

"Nuestra prioridad es construir una red internacional sólida y sostenible", señalan desde Porcelanosa Grupo, destacando que el crecimiento del programa Porcelanosa Associates es un pilar clave para equilibrar la consolidación en mercados maduros con la expansión hacia territorios de alto potencial.