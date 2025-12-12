Temor en la cerámica de Castellón: el punto de vista de la patronal de la provincia

La energía vuelve a poner en estado de alerta al sector cerámico de Castellón. Las propuestas planteadas por la Comisión Europea para reducir las asignaciones gratuitas de emisiones y el recorte a los ingresos por la cogeneración tendrán "un grave impacto" para la principal actividad económica de la provincia, según valora la directiva de la patronal CEV Castellón.

Por ello, muestran su "apoyo unánime" a las reivindicaciones formuladas en los últimos días por el sector en Bruselas, una petición compartida con la industria cerámica italiana.

Riesgo para la viabilidad del clúster

"Ambas medidas, tal y como están planteadas, ponen en riesgo la viabilidad del clúster cerámico", valoran desde la organización empresarial, y consideran que habrá "consecuencias severas para la economía provincial en forma de destrucción de empleo industrial, pérdida de competitividad y debilitamiento del clúster cerámico más importante de Europa".

Por este motivo, CEV Castellón reclama que el Gobierno de España actúe en línea con otros estados miembros de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Italia, que ya defienden en Bruselas asignaciones más realistas y acordes con la situación tecnológica de sus industrias.

Llamamiento a un marco realista

El presidente de la patronal provincial, Luis Martí, recuerda que la transición energética "solo será posible si es industrialmente viable y socialmente sostenible". En este sentido, subraya que el sector cerámico necesita un marco regulatorio realista, predecible y alineado con las capacidades tecnológicas actuales.

Tal y como señaló Ascer, los cambios regulatorios podrían absorber hasta el 80% de los beneficios de un sector que se caracteriza por reinvertir una parte significativa de sus ganancias en innovación. Tanto Ascer como la CEV consideran que el nuevo panorama "debilita la capacidad de inversión para avanzar en la transición energética", lo que supondría un retroceso para la industria.