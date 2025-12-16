Colorobbia apuesta por invertir en el conocimiento para construir el futuro

Existe un hilo que une el pasado, el presente y el futuro de Grupo Colorobbia: la convicción de que el verdadero motor de la innovación son las personas. No las máquinas, no los números, sino la curiosidad, la competencia y la pasión de quienes cada día eligen construir algo nuevo.

En un contexto industrial en continua evolución, donde la sostenibilidad, la innovación y las nuevas tecnologías definen los desafíos del mañana, la multinacional elige invertir en el conocimiento como palanca de crecimiento e instrumento para garantizar el desarrollo, la calidad y la competitividad a largo plazo.

Investigación y formación

Grupo Colorobbia cuenta, hoy con 251 licenciados, en particular en Italia y España, 43 de ellos exclusivamente dedicados a I+D+i y 12 doctores de investigación (PhD), un patrimonio de conocimiento y profesionalidad que representa el corazón palpitante de las actividades de innovación.

Para confirmar la importancia de la formación, nace la Accademia Colorobbia, un proyecto dedicado al crecimiento de las competencias internas.

La iniciativa representa un programa estructurado de formación continua, dirigido al personal del grupo, con cursos y laboratorios sobre temas relacionados con la cerámica, la investigación básica y los materiales innovadores.

A través de la academia, Colorobbia refuerza su compromiso con la valorización del talento interno, fomentando el intercambio de conocimientos y la actualización constante, como palancas estratégicas para la competitividad y la excelencia.

Para Colorobbia, invertir en el talento también significa creer en su poder transformador, una elección que demuestra la voluntad de mirar más allá, de mantener la curiosidad y de no conformarse jamás.

Empresa y conocimiento

La sinergia entre la empresa y el mundo académico es uno de los puntos fuertes del modelo Colorobbia.

La multinacional colabora activamente con algunas de las universidades más importantes de Italia —Bolonia, Pisa, Florencia, Lucca, Trento, Módena y Reggio Emilia, y Parma— y España (Castellón) además de cooperar con diversos institutos técnicos.

En este camino de diálogo y colaboración, Colorobbia ha decidido crear, en colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, el Aula Vittoriano Bitossi de Innovación Sostenible, en honor del fundador del Grupo, Vittoriano Bitossi.

Esta iniciativa que atestigua la voluntad de la empresa de apoyar la formación de jóvenes estudiantes de Ingeniería Química, a través de becas, prácticas y formación en la empresa, destinada a desarrollar proyectos de innovación tecnológica, y de aplicaciones sostenibles y eficientes.

De estas alianzas nacen proyectos, ideas, programas formativos e innovaciones que unen teoría y práctica, academia y empresa, jóvenes investigadores y profesionales experimentados.

Cada colaboración es una semilla plantada en el terreno fértil del futuro, donde la innovación se entrelaza con la pasión y el deseo de mejorar.

Motores del futuro

Mirando hacia el futuro, Colorobbia se guía por claros motores estratégicos: sostenibilidad, como responsabilidad hacia el medio ambiente y las personas; innovación, entendida como la capacidad de anticiparse a los cambios del mercado; inteligencia artificial, para optimizar procesos, perfeccionar la perfomance de los productos y reducir residuos; y el valor añadido de los productos, con un enfoque orientado a la calidad y la excelencia más que a los volúmenes de producción.

En esta visión, la innovación tecnológica y el crecimiento de las personas son dos caras de una misma moneda: la de una empresa que mira al futuro con competencia, curiosidad y responsabilidad.

Grupo Colorobbia confirma su vocación de ser un laboratorio de ideas y tecnologías sostenibles. / Mediterráneo

Innovación a diario

A través de la formación continua, la colaboración con el mundo académico y una inversión constante en investigación y desarrollo, Grupo Colorobbia confirma su vocación de ser un laboratorio de ideas y tecnologías sostenibles. La empresa construye el futuro a partir del conocimiento, poniendo a las personas y la innovación en el centro de su camino de crecimiento.

Colorobbia no mira simplemente al futuro. Lo construye, día tras día, junto a quienes han elegido creer que la curiosidad y la competencia realmente pueden cambiar el mundo.