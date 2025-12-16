Los Premios Alfa de Oro se desvinculan de Cevisama y comienzan una nueva etapa en 2026

Los Premios Alfa de Oro, el prestigioso certamen que reconoce las principales innovaciones de la industria cerámica y azulejera española, iniciarán una nueva etapa a partir de 2026 tras desvincularse oficialmente de Cevisama. La decisión, ya aprobada en la asamblea de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) celebrada el viernes, supone un cambio histórico en el modelo de estos galardones.

Hasta la fecha, los Premios Alfa de Oro estaban ligados al salón internacional de la cerámica de Feria Valencia, de modo que únicamente podían concurrir a la convocatoria los nuevos desarrollos presentados por las empresas expositoras en la feria. Este requisito desaparecerá por primera vez como consecuencia del cambio de formato de Cevisama y de la voluntad de la SECV de dotar al certamen de una mayor autonomía y proyección propia.

Según ha explicado a El Periódico del Azulejo la secretaria general de la SECV, Jadra Mosa, la «modificación de las bases ya está en marcha y, coincidiendo con el 50º aniversario de las distinciones, organizaremos una gala especial en la provincia de Castellón en la que se entregarán los premios, ya sin vinculación a ninguna feria concreta». «Durante el evento, previsto para la segunda semana de septiembre, se concederán también, junto a los Alfa, unos nuevos reconocimientos a asociaciones, empresas y entidades que han tenido un papel especialmente relevante a lo largo de las últimas décadas».

Castelló, «sede permanente» de las distinciones

Jadra Mosa explica que «Castelló será la sede permanente de los Premios Alfa de Oro. De hecho, desde la SECV ya hemos definido que los galardones se convocarán de manera anual y que su entrega se realizará siempre en Castelló, reforzando así el vínculo con el principal clúster cerámico español».

El nuevo calendario prevé, además, la organización de un acto en el mes de febrero, también en Castellón, en el que se anunciarán oficialmente las nuevas bases de los Premios Alfa de Oro y se presentará esta nueva etapa del certamen. Tras ese acto, se abrirá la convocatoria para que las empresas puedan presentar sus proyectos. Jadra Mosa también anticipa que «se mantendrá el procedimiento habitual de evaluación mediante un jurado especializado independiente».

Cabe recordar que la empresa ganadora en la última edición de los galardones fue Grupo STN por su innovador sistema de recuperación energética utilizando gases de combustión y barbotina. La distinción fue entregada el 24 de febrero de 2025 en el marco de Cevisama.