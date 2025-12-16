Los premios de arquitectura impulsan el posicionamiento de la cerámica

La cerámica es uno de los materiales de construcción más presentes en los hogares españoles. Además de formar parte de los baños y las cocinas, en las últimas décadas ha ganado terreno como pavimento en todo tipo de espacios, y la incorporación de nuevos formatos y acabados busca su conquista para infinitos usos. Es el caso de las fachadas ventiladas, cuyas propiedades ignífugas evitan episodios como el del edificio de Campanar de València.

La industria cerámica de Castellón tiene presentes estas nuevas posibilidades, y por esta razón no solo trata de seducir a los contratistas de obras, sino que también busca el ingenio de arquitectos e interioristas.

Premios como impulso creativo

Para reforzar esta vertiente, desde hace años se realizan diferentes iniciativas, en forma de premios que reconocen el uso de este tipo de materiales.

El caso más reciente es el de APE Grupo, que acaba de dar a conocer el fallo de sus premios de arquitectura. Una convocatoria que cuenta con un premio de 5.000 euros, y que en esta ocasión ha recibido 53 proyectos procedentes de países variados.

Proyecto ganador

En esta tercera edición, el ganador es el estudio Ágora Arquitectura, con un proyecto titulado Casa sobre un zócalo de ladrillo. Una construcción situada en la localidad barcelonesa de Sant Vicenç dels Horts, que parte de dos construcciones preexistentes —una antigua caseta de herramientas y una edificación en ruinas— para crear "una vivienda contenida, honesta y profundamente vinculada a su contexto".

El jurado destacó "la economía de medios y el tratamiento austero y sincero de los materiales", entre los que se encuentra la cerámica de APE Grupo. Un producto que se emplea "de forma coherente y natural, con un lenguaje propio que acompaña la esencia del proyecto y contribuye a construir la atmósfera que propone la vivienda".

Exterior de la vivienda premiada. / Mediterráneo

Composición del jurado

El jurado estuvo formado por Marta Peris, del estudio Peris+Toral Arquitectes, ganador del RIBA International Prize 2024, acompañada por Fernando Márquez Cecilia, arquitecto y editor, cofundador de El Croquis, y por Ana del Campo, del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón.

Otras convocatorias

Recientemente, la patronal Ascer ha difundido el fallo de sus XXIV Premios Cerámica. En esta ocasión, se han desdoblado los galardones de arquitectura e interiorismo, de modo que hay categorías en función del tipo de cerámica empleada. Además, se ha mantenido el premio para el mejor trabajo de final de grado.

Uso de piezas de gran formato en la configuración de la casa premiada. / Mediterráneo

Desde hace 16 años, Porcelanosa entrega sus premios de diseño, centrados en la creatividad de diseñadores, que incluyen categorías destinadas a estudiantes, rehabilitación de edificios o propuestas de interiorismo en establecimientos comerciales. Además, en los últimos años se ha reconocido la trayectoria de arquitectos de fama mundial.

Neolith

Por otro lado, El nuevo punto de venta y exposición de Neolith en Madrid presentó al ganador de su concurso de escaparatismo navideño, impulsado junto a los estudiantes del Máster de Diseño de Interiores y Decoración de Elle.