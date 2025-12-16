La presidenta de Cámara Castellón, sobre la feria Cevisama: "Estoy convencida de que volverá"

La Cámara de Comercio de Castellón ha hecho balance de la situación económica de 2025 y de algunos hechos relevantes para los principales sectores productivos de la provincia. En cuanto a las perspectivas del nuevo año, se espera que haya un crecimiento, a pesar de la incertidumbre global, las dudas que plantea el acceso a la vivienda o las normativas europeas que perjudican a la industria cerámica.

Sobre este apartado, la presidenta de la Cámara, María Dolores Guillamón, hizo referencia a la pérdida de Cevisama como feria independiente a partir de 2026. No se hará a finales de febrero, como en las ocasiones anteriores, sino que se desarrollará dentro del paraguas de la feria Hábitat, que se celebra en el mes de septiembre, solo una semana después de la feria azulejera italiana, Cersaie.

Futuro de Cevisama

Preguntada sobre las perspectivas de esta cita, Guillamón se mostró "convencida de que Cevisama tardará unos años, pero volverá" en el formato que se había desarrollado hasta ahora. Lo cree así "por un motivo muy sencillo, porque los empresarios pequeños no pueden llevar el ritmo de los mayores y era una feria fundamental para ellos". Además, recordó que "a nadie nos ha sentado bien cómo se han hecho las cosas" a la hora de decidir el final de la feria como cita independiente de referencia para la cerámica española.

Por otro lado, se encuentra el conflicto sobre el congreso Qualicer. La Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros, las entidades que desde 1990 habían colaborado en la celebración de esta actividad, no han llegado a un acuerdo para su celebración en 2026, de modo que los ingenieros han anunciado la celebración de este congreso en junio del año que viene, y la Cámara, en el mes de septiembre, aunque con otra denominación.

Desacuerdo por Qualicer

Hasta ahora había sido el Colegio de Ingenieros el que más comentarios había hecho al respecto, pero en esta ocasión, tanto Guillamón como el secretario general de la Cámara, Jesús Ramos, se pronunciaron sobre esta situación. En primer lugar, los ingenieros habían afirmado que la marca Qualicer era exclusivamente suya, y posteriormente adujeron motivos económicos para explicar las tensiones. Jesús Ramos afirma que sobre la denominación "lo decidirá la Oficina Española de Patentes y Marcas", y recordó que las dos entidades "formaron entre las dos desde el primer momento" el congreso.

Sobre las cuestiones económicas, la presidenta de la Cámara dijo que no era motivo, "porque la Generalitat estaba dispuesta" a hacer la aportación económica para evitar déficit. "Entonces, yo creo que es que no les caemos simpáticos, sinceramente. Y mira que somos simpáticos y les invito a champán cuando vienen, pero no sé, eso es lo que hay", aseguró María Dolores Guillamón.

Desde la Cámara también aseguraron que estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo, como publicó Mediterráneo, pero que finalmente se truncó. "Puede que haya alguna parte que no esté interesada en que haya acuerdo", señalaron.