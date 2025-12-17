La cerámica, a merced de Sánchez para que Bruselas afloje sus trabas a la industria

Los dirigentes de la industria cerámica de España e Italia han mostrado en las últimas semanas su rechazo a las nuevas medidas de la Unión Europea que afectan a este sector. Bruselas prepara cambios regulatorios para el periodo 2026-2030, que implicarán una fuerte reducción de la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2. Una iniciativa que busca acelerar la descarbonización, a pesar de que en el caso del azulejo no existe todavía una tecnología madura que permita afrontar el cambio con garantías.

Un temor al que la patronal Ascer pone cifras concretas: costes añadidos de entre 109 y 163 millones de euros anuales, que esquilmarán los beneficios del sector y, con ellos, la capacidad de reinvertir en sostenibilidad medioambiental dentro de los procesos productivos.

Señales de cambio en Bruselas

Hasta ahora, Bruselas se mantenía implacable en sus políticas, pero en la última semana se han producido dos movimientos llamativos. El pasado fin de semana cedía en la drástica reducción de las jornadas de pesca de arrastre en el Mediterráneo (aunque las cofradías consideran que la revisión es insuficiente), y el martes se anunciaba que se podrán vender coches de combustión más allá de 2035.

En ambos casos aparecen elementos comunes. Estos sectores de la economía comunitaria han logrado convencer de que los planes de sostenibilidad europeos, que no se aplican en el resto del mundo, pueden provocar la destrucción del tejido productivo propio, un escenario del que se beneficiarían competidores de terceros países. El otro factor clave ha sido la presión de los estados miembros para suavizar la posición de la Comisión: Italia, Francia y España en la pesca, y Alemania, Italia y Francia en el automóvil.

Reivindicación desde la Comunitat Valenciana

La cerámica italiana cuenta con el respaldo directo de su gobierno para defender a su industria. Y esta misma línea es la que reclamó el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro mantenido en Moncloa.

"Le he pedido, por favor, que haya reuniones en el marco de la Unión Europea para buscar medidas que compensen esa subida de los derechos de emisión de CO2, que además está poniendo ya en peligro a la industria", expuso Pérez Llorca. El president recordó que existen competidores "como India, que no tiene tantas exigencias y que está poniendo ya, insisto, en peligro la producción de cerámica". Por ello, reclamó al presidente "que se siente con el sector".

Respuesta del Gobierno central

Además, Pérez Llorca recordó que durante la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania, el azulejo italiano recibió mayores ayudas que el español, y que el precio del gas sigue muy por encima del nivel de 2019, lo que "hace casi inviable la fabricación" en determinados casos.

La respuesta del Gobierno llegó de la mano del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien en la comparecencia posterior al encuentro mencionó "el esfuerzo que se hizo con la cerámica, que fue indudable", y aseguró que el ministerio "volverá a sentarse con la Generalitat para aclarar cualquier cuestión relacionada con ayudas". En cuanto a la Comisión Europea, se limitó a señalar que estarán "pendientes de los pactos de descarbonización y de la lucha contra la emergencia climática", sin concretar una defensa específica de los sectores gasintensivos ante Bruselas.

Si el caso de la automoción sirve como precedente, la postura del Ejecutivo ofrece pocas expectativas a la cerámica de Castellón. A diferencia de otros países, Pedro Sánchez calificó como "error histórico" la ampliación de la validez de los coches de combustión. "La competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no debilitando nuestros compromisos climáticos", expuso. España es el principal fabricante europeo de cerámica, con una producción orientada tanto al mercado comunitario como al internacional, frente a competidores con normativas mucho menos exigentes..

Debate en el Senado

Por otro lado, la senadora del PP y alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, defendió en la Cámara Alta una iniciativa para establecer «un calendario más coherente» en materia de transición energética para la industria. Defendió que la industria gasintensiva «da empleo a más de 90.000 familias de toda España y que es médula económica para Castellón» y pidió «política de verdad» para lograr un cambio en las normativas. «Desde Bruselas se tiene que escuchar al sector», dijo.